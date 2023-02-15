拉丁曲風加交響樂 魔法滿屋動畫音樂會3月首演

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）迪士尼「魔法滿屋」動畫片2022年秋天在好萊塢碗型劇場（hollywood bowl）演出電影音樂劇版沈浸劇場，吸引萬人共赴盛會，迪士尼也全新授權台灣首演交響音樂會，3月在台北與台中演出。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，迪士尼動畫長片系列第60部作品「魔法滿屋」拿到第94屆奧斯卡最佳動畫長片殊榮，劇情描述擁有神秘天賦的馬瑞格一家，在家庭衝突及逐漸失去魔法之中，相互理解、重新凝聚家庭力量，並實現自我價值的感人旅程。

「魔法滿屋」電影配樂風格充滿拉丁風情，由曾獲奧斯卡獎的作曲家林·曼努爾·米蘭達（Lin-Manuel Miranda）親自操刀，在赴哥倫比亞考察采風之後，譜寫出多首英文及西班牙文歌曲，其中幫助主角重新尋回家庭核心價值的Dos Oruguitas入圍了奧斯卡最佳原創音樂、原創歌曲獎。

片中另一首蟬聯五周告示牌百大榜冠軍的We Don’t Ttalk About Bruno下載及播放量超越Let It Go，成為迪士尼新一代洗腦神曲。剛揭曉的葛萊美獎「魔法滿屋」也收穫滿滿，其中作曲家米蘭達因這首作品再獲2023年葛萊美最佳影視媒體歌曲獎，動畫則獲得葛萊美最佳影視媒體原聲帶以及最佳影視媒體配樂獎。

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「魔法滿屋」動畫交響音樂會將由吳曜宇擔任指揮，邀請電影原聲帶、同時也在好萊塢碗型劇場演出的靈魂吉他手費德里科·拉莫斯（Federico Ramos）領銜，攜手多位音樂家組成拉丁樂隊黃金陣容與長榮交響樂團同台演出，搭配音樂廳大螢幕播放動畫全片。現場也將獨家首演新編組曲，打造視覺與聽覺盛宴。

迪士尼「魔法滿屋」動畫交響音樂會將於3月18日在台中國家歌劇院，3月19日在台北國家音樂廳演出。（編輯：李亨山）1120215