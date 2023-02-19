指尖上的魔術捏麵工藝展 捏麵家族展技藝

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（中央社記者王寶兒台北19日電）透過指尖，將可以吃的麵粉、糯米粉，變成栩栩如生而精緻的捏麵偶，中正紀念堂即日起推出「指尖上的魔術」捏麵工藝展，帶領民眾看見傳統技藝風采。

中正紀念堂管理處透過新聞稿表示，在展出國寶王清霜家族的漆藝、新竹玻璃工藝博物館的典藏品、藝術家羅廣維的炭雕與鹽雕創作後，此次邀請台灣唯一獲文化部輔導、以捏麵為主題的地方文化館「彰化巫家捏麵館」共同合作，展出巫家捏麵館系列經典創作。

巫家捏麵館館長巫俊德透過中正紀念堂表示，展覽精選農家生活與節慶活動系列作品，農家系列包括整地、割稻、到豐收，希望帶領觀者走入農家生活每個階段的辛勞與收穫的喜悅。至於節慶活動系列，包括八家將、舞獅、跳鼓陣等作品。

巫家捏麵館由耕耘捏麵技藝逾半世紀的巫家祖孫三代經營。巫俊德是第2代傳人，自小跟著父母學習，從傳統廟宇建醮的看桌供品到市集即時創作的捏麵技藝，都是學習的養分，巫家3代人對捏麵藝術的喜愛讓他決心成立捏麵館。

巫俊德表示，捏麵人相傳源於中國漢朝，歷經數世紀的傳承與變革，從祭祀禮品、到豪宴觀賞，進而變成常民把玩，始終不變的是捏麵人的精采手藝與創作巧思。希望能把家傳技藝、民俗手工藝留存下來，推廣並傳承給更多人欣賞、認識。

「指尖上的魔術」工藝展示即日起至2024年2月25日止，中正紀念堂同步於官網推出線上展。（編輯：李亨山）1120219