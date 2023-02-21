紙風車青少年反毒工程 首度為國小孩子打造防護網

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）紙風車青少年反毒戲劇工程往下扎根，首度前進國小，今天在萬華區雙園國小舉行首場演出，三到六年級學童齊聚活動中心透過戲劇感受新興毒品的偽裝與危險，學童在紙風車演出中也吸收到生動的反毒知識。

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）今天在演出前表示，60年前他就是畢業自雙園國小，「小時候常常有颱風，有颱風學校就會停課，很多牛羊雞都被收留在教室，後來蓋了雙園堤防，不淹水也不停課」。

李遠說，毒品就很像颱風，現在有教育部、法務部、衛福部、台北市教育局及台北市雙園國小的支持下，在校內舉辦「紙風車青少年反毒戲劇工程－拯救小小浮士德」的首次演出，「我們要一起為大家蓋一座堤防，為小朋友擋住毒品」。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝表示，紙風車劇團過去都在國中巡迴演出，已經進入第2個10年，8成以上國中都看過紙風車反毒演出，「現在紙風車將演出帶到國小，希望透過戲劇演出把偽裝成零食的毒品讓小孩知道。」

吳林輝表示，除此之外，國小學童幾乎人人一台手機及平板，目前毒品也很容易透過網路散播，「非常感謝紙風車用心規劃，特別重新創作國小版演出，希望讓孩子從小提高警覺，希望未來有更多國小都能看見紙風車的表演。」

法務部保護司副司長陳佳秀表示，法務部長期以來要指揮警察查緝毒品之外，也與教育部、衛福部等合作，宣導反毒教育，「希望小朋友都能記住，對於陌生人提供的飲料不要碰，染上毒品就等於走上了不歸路。」

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紙風車劇團團員為小朋友演出各種情境，比如不要隨便跟陌生網友出去，不要亂拍私密照；接著演出「拯救小小浮士德」，讓學生知道要隨時提升自我保護能力，勇敢對壞人說「不」；活動演出後還有獎品問答給小禮物，雙園國小學童們用戲劇與藝術上了認識毒品、遠離毒品的一課。

紙風車劇團團長任建誠表示，今年為反毒戲劇工程的第11年，毒品資訊以無孔不入的態勢進入校園，紙風車再擴大守備範圍至全國2668所小學，反毒戲劇工程的巡演場次大幅增加，且尚有187所國中待安排演出，但毒品危害是不容許戲劇工程停下腳步，希望各界支持，一起守護台灣的未來。（編輯：陳仁華）1120221