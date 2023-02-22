臺北文學季開跑 邀市民共讀、共寫、共生

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）台北市政府文化局主辦「2023臺北文學季」即將開跑，今年以「同城之人，文學與共」為主題，舉辦8場講座、2趟走讀之旅及一系列活動，今天在紀州庵文學森林舉辦活動起跑記者會。

根據紀州庵文學森林發布新聞稿，台北市長蔣萬安致詞時表示，台北是文學重鎮，期望台北能成為華語文學的樞紐，也期盼市民在疫情趨緩之際，徜徉在文學海洋之中，讓所有人都能享受文學旅行。

活動總策畫、紀州庵文學森林館長封德屏致詞時表示：「本次策畫共讀、共寫、共生系列活動，希望市民朋友感受到『共』的溫暖與力量。文學不只是口號，更是可以穿越時空，可親可伴的存在。」

記者會中，蔣萬安與作家蕭詒徽、曾偉林及廖玉蕙等人分別以華語、越南語及台語等不同語言接力朗讀。蔣萬安朗讀美學大師蔣勳的詩作「願」的節錄段落，希望透過詩作傳達文學帶給人內心的溫柔與撫慰力量的意涵。

文學季將於3月4日起率先由「開幕市集‧春日共遊」揭開序幕，並播放電影「海岬的迷途之家」；作家蕭詒徽、羅妍婷舉行「動物性營養Ⅱ：喉嚨借過」現場音樂演唱；張正主持「新住民朗讀」，邀請來自越南、緬甸、印尼的三位移民工文學獎得主，以各自的母語朗讀以春日為主題的文本。

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8場系列講座，邀請廖玉蕙、李志薔、林君陽、朱天心、阮光民、林立青、鴻鴻、歐比王、一頁華爾滋、陳茻等多位作家展開跨界交流與心得分享。

2場走讀活動則以「臺北探索，文學之旅」規劃，由馮季眉、張正、周玉山帶大家走訪景美的作家蕭白故居、仙跡岩與世新大學；南港的胡適紀念館與中央研究院周圍，則由顏訥、蔡登山帶領，將文學、傳播、研究等領域結合，深入城市的文學祕徑。（編輯：林治平）1120222