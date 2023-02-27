蘇麗媚呼籲文化平權 推「送孩子回劇場」計畫

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA～」4月中旬加演，阿甯咕劇團團長蘇麗媚今天正式宣布，今年他們將開啟「送孩子回劇場」計畫，期盼讓文化平權理想實踐。

夢田影像去年成立阿甯咕劇團，藉由轉譯台灣優質文學作品，以好故事深耕親子戲劇教育。繼去年推出「阿甯咕又闖禍了YA～」首演4場順利落幕，也確定將於今年4月15、16日在台北市政大樓親子劇場加演4場，同時加入新歌曲，要讓大小觀眾耳目一新。

蘇麗媚今天透過劇團分享作品選角關鍵，「過去一直是用素人擔綱演出主角的戲劇經驗，我們擅長創造明星0到1的建置，而不迷信所謂的『大牌』，反而『本色』一直是選擇的關鍵。」

劇中飾演「駱爸鼻」的嘎造．伊漾（Kacaw．Iyang）是專業音樂劇工作者，不管是動畫中的「駱爸鼻」或真實的原作者駱以軍的身形、樣貌、聲音都很接近。蘇麗媚直言：「第一次看他的試演，這角色就非他莫屬了。果然，每一場演出他都圈了超多小粉絲。」

靈魂人物小兒子「阿甯咕」則跨齡邀請劇場演員李培松詮釋10歲孩子。蘇麗媚透露在選角時，與導演高天恒討論許久，「對於到底是要選小孩演員還是大人演員來扮演，都傷透了腦神經，一直到看到培松的試演，才放下心中忐忑不安的這顆大石頭。首演時，我沒有聽見任何一個觀眾覺得他是大人。」

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夢田影像在2020年以「書店裡的影像詩」推行「送閱讀回鄉」的知識平權，現在希望透過「阿甯咕又闖禍了YA～」親子音樂劇推動「送孩子回劇場」的文化平權。他們想以好故事深耕親子戲劇教育，將藝術文化養分輸入孩子生活日常，滲進親子哲學到每一個家庭。

夢田影像期盼邀請劇團每場演出的50%票券，由企業團體或個人認購支持，他們將邀請安排育幼院、家扶中心、偏鄉等孩子觀賞。讓缺乏資源的家庭或孩子，能擁有平等的文化參與及文化近用權，也能為企業實現CSR（企業社會責任）服務。（編輯：張雅淨）1120227