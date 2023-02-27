台日漫畫家感謝簽名板 3月起日本巡迴展出

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（中央社記者王寶兒台北27日電）感念台灣於311東日本大地震伸出援手，逾百名日本漫畫家曾在2021年繪製感謝簽名板於台灣巡迴展出，台灣漫畫家隔年也創作簽名板回贈，這些見證台日情誼的簽名板3月起將至日本巡迴展出。

2021年適逢311東日本大地震10週年，有113名日本漫畫家共繪製108件感謝簽名板，當年台北國際動漫節日本館率先展出，並陸續於台灣各地巡迴展出。

台北國際動漫節日本館籌畫單位、台灣東販發布新聞稿表示，隔年日本共贈送6批的新冠疫苗給台灣，台灣也有120名的漫畫家創作了120件感謝簽名板，2022年在台灣展出，表達台灣對日本的謝意。

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台灣東販表示，文化部駐日台灣文化中心為讓日本的民眾們也能見證台日2國對彼此的情誼，這些曾經在台灣展出的228件台日漫畫家創作的感謝簽名板，3月9日起將在新宿紀伊國屋新宿本店、岩手縣大槌町文化交流中心、文化部駐日台灣文化中心巡迴展出，最後一站於文化部駐日台灣文化中心展出至5月31日。

228件感謝簽名板將集結為台日色紙展，並於9日上午於日本東京紀伊國屋書店新宿本店舉行開幕式。台灣東販表示，為配合活動，台灣漫畫家阮光民、柯宥希（顆粒）、彭傑的簽名板將作為包裝設計，與台灣百年茶廠「華剛茶業」合作特製茶包，並贈送給現場觀展民眾。（編輯：李亨山）1120227