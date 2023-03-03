梵谷360度沉浸式展覽前進東南亞 首站落腳新加坡[影]

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360度數位「梵谷藝術沉浸式體驗」本週在新加坡登場，這是展覽首次在東南亞亮相。圖攝於2月28日。 中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月3日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）沉浸式展覽風靡全球，360度數位「梵谷藝術沉浸式體驗」本週在新加坡登場；這是展覽首次在東南亞亮相，結合科技展出300多幅梵谷作品，由數位投影打造的藝術空間是最大亮點。

360度數位「梵谷藝術沉浸式體驗」先前曾在歐洲及美國多個城市舉辦，就連全球爆紅的Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）也有一幕是主角們參觀在巴黎展出的梵谷沉浸式藝術展。

這場藝術盛宴自3月起在新加坡聖淘沙名勝世界登場，由活動策劃公司H&B、歐洲娛樂工作室Exhibition Hub及聖淘沙名勝世界等單位合作舉辦。主辦單位表示，這是展覽首次在東南亞亮相，展期直到今年第3季。

H&B首席創意總監傅允恒接受中央社記者訪問時表示，新加坡是東南亞活動及展覽的中心點，處於有利的地理位置，因此選在新加坡舉辦這次展覽。

他說，聖淘沙名勝世界具備良好基礎設施，可充分利用科技展現梵谷（Van Gogh）作品，加上新加坡遊客多，有助展覽門票銷售，因此都是選在新加坡辦展的考量。

傅允恒指出，梵谷畢生一共創作2000多件作品，此次展覽主打其中300多件，以具有創意的方式呈現，包括虛擬實境VR體驗及長達40分鐘的數位投影重頭戲，讓參觀者沉浸在梵谷的世界當中。

展場的中央投影區以數位投影打造沉浸式藝術空間，結合音樂、燈光效果來展示梵谷不同時期的作品，參觀者可席地而坐，近距離感受這位荷蘭畫家的創作。

除了360度數位藝術體驗，展覽也陳列梵谷的自畫像、向日葵系列畫作等，還有仿造梵谷在法國東南部城市亞爾（Arles）住處而打造的小房間，處處充滿梵谷獨特色彩。

VR體驗則提供參觀者透過虛擬空間探索一段10分鐘的旅程，一窺梵谷日常生活及作品背後的創作靈感。

這場科技結合藝術的展覽深受新加坡民眾歡迎，3月至5月的門票幾乎售罄，傅允恒透露，目前賣出超過8萬張門票。（編輯：張芷瑄）1120303