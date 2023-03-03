眾籌款濟尼泊爾震災區教育8年 林子鈞前進菲律賓

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遠山呼喚創辦人林子鈞（圖）應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」時透露，他用大眾募資助尼泊爾震災區童重返校園，用5年多的時間爭取到5300名定期定額捐款人，已服務超過6200名災區兒童。中央社記者徐肇昌攝 112年3月3日

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（中央社記者張若瑤台北3日電）遠山呼喚創辦人林子鈞用大眾募資助尼泊爾震災區童重返校園8年，今年將經驗「模組化」至菲律賓，盼「以離開為目標」種植教育扎根在地。林子鈞錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享打造「亞洲NGO人才學校」願景。

「學校對家長而言，是遙遠的那座山。」2015年爬遍尼泊爾震災區廓爾喀（Gorkha）幾座山逐戶拜訪後的感嘆，成為林子鈞創辦NGO組織「遠山呼喚」命名由來，「1座山大概有5、6個家庭，走1小時才能到下一戶，我們要呼喚孩子回來上學。」

那年4月，尼泊爾發生規模7.8強震，當時仍就讀台灣大學經濟系二年級的林子鈞與土木系的同學蔡宛庭，看見各式各樣的慈善組織進駐震央發帳篷、弄醫療或做重建，但他們3個月到半年就完成階段性任務離開，「當地人生活困境並未解決，他們一直處於害怕的情緒中。」

林子鈞試圖說服災民，「種植教育」並不是只把學校蓋好找回學生，而是建立一套完整模式培訓在地師資，讓他們能不靠外來者自己規劃需求，「我們只是一群大學生，當然飽受質疑。」

災區有8成的家長沒受過教育，很難認同孩子不工作賺錢去念書，「明天的需求都滿足不了，怎麼可能想長遠的事？」這是最直接的第1個難題。

然而，孩子回校園後，卻不覺得未來有希望，「教室沒有燈和書，老師也不懂怎麼教」，林子鈞很快意識到，真正要改變的是教育的整體環境與重要關係人，這是第2個難題。

遠山呼喚創辦人林子鈞用大眾募資助2015年尼泊爾震災災區孩童重返校園，已服務超過6200名災區兒童，為他們提供免費校車服務等。（林子鈞提供）中央社 112年3月3日

遠山呼喚創辦人林子鈞用大眾募資助尼泊爾震災區童重返校園8年，今年將經驗「模組化」至菲律賓，盼打造「亞洲NGO人才學校」，2月先以菲律賓夏爾高島為起點，打造校船送20多名學生上學。（林子鈞提供）中央社 112年3月3日

雖然號召到台灣350名大學生，每月省下新台幣60元飲料錢，持續半年幫助40名孩童解決助學金、校車與營養午餐的費用，但如何走下去才是重點，林子鈞思考著把市政府拉進來，「我們到教育局索取資源數據，卻吃閉門羹半年，直到2017年才終於與對方合作」。

也在那一年，遠山呼喚面臨財源斷炊危機。已是大四生的林子鈞，肩負帶團隊走進社會的重責大任，把募款對象從學生轉向公眾，「募款期間我大概每隔10秒刷1次網頁，有天早上起床突然發現數字成長一大截，還打電話問工程師，是不是系統掛了」。後來，他才輾轉得知，那是因為台大教授葉丙成在臉書分享了相關資訊的緣故，「一夜間湧入好幾百人的捐款」。

資金暫時無慮後，林子鈞想測試「以離開為目標」的教育模式可行度，2018年選擇離廓爾喀（Gorkha）開車耗費20小時才能抵達的第二震央「吉里鎮（Ji Ri）」當新據點，「那裡沒有任何長期深耕的NGO組織可以諮詢，只能從零開始。」還好，隔年這個模式也獲得了肯定的印證。

用5年多的時間爭取到5300名定期定額捐款人，「遠山呼喚」在尼泊爾服務超過6200名災區兒童，直到2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到來，「這2年多有點像期中考，還好當年所培訓的在地人才成功接助孩子的教育」。這也讓林子鈞思考，有沒有辦法透過複製相同的模式，讓遠山呼喚所提供的幫助，都能在世界各地長期留下來。

2021年，「遠山呼喚」把尼泊爾經驗「模組化」，對東南亞發起「耘海計畫」，先以印尼、緬甸、柬埔寨、越南與菲律賓等國家為目標，培訓青年領袖組織「教育NGO」，希望打造「亞洲NGO人才學校」，「當東南亞弱勢族群想到來自台灣的服務時，第一個想到的會是，我們給予他們服務下一代的機會。」

就在今年2月，「遠山呼喚」啟動在菲律賓東南部海島「夏爾高島（Siargao Island）」的小型實驗計畫，打造一艘船送20幾名孩童上學，「若對象要擴及整個島 ，那下半年就必須為菲律賓募款，儲備2到3年長期可以營運的資金」。除此之外，林子鈞也將前進馬來西亞「沙巴（Sabah）」，在第一線研究如何幫助「無國籍」難民。

組織規模的擴大增加財源上的壓力，從2人NGO到現在有20名正職與40名兼職人員，以往都仰賴大眾募資的「遠山呼喚」開始嘗試連結大型國際基金會、當地台商與華人社團或相關政府組織，「我們已經見過駐菲律賓大使，但還沒機會拜訪台灣的僑委會和國合會。」

這些內容將在今天「空中小客廳」分之一（https://reurl.cc/zAN8na）、之二（https://reurl.cc/0EXo3K）播出，或可上中央社YouTube觀看影音專訪精華之一（https://youtu.be/_qSe4sHLIjs）、之二（https://youtu.be/DgOsmlDOuMY）。

「空中小客廳」自1月起，將陸續製作「台灣人在世界」系列專題，報導在世界各個角落燃燒自己，以一點一滴微光，照亮台灣人通向世界那條路的「海外點燈人」故事。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，還推出由作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」，第12集將於明（4）日上架。（編輯：陳政偉）1120303