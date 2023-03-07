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台北市傳藝季 「繽紛島戀」揭序幕刻劃台灣風貌

2023/3/7 18:10（3/7 19:50 更新）
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台北市立國樂團7日舉行2023台北市傳統藝術季開幕記者會，團長陳鄭港（後左2）表示，今年傳藝季融合傳統、國際及創新，盼透過國樂的聲響特色與情感張力，創造雅俗共賞的藝術空間。中央社記者陳昱婷攝 112年3月7日
台北市立國樂團7日舉行2023台北市傳統藝術季開幕記者會，團長陳鄭港（後左2）表示，今年傳藝季融合傳統、國際及創新，盼透過國樂的聲響特色與情感張力，創造雅俗共賞的藝術空間。中央社記者陳昱婷攝 112年3月7日
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）第36屆台北市傳統藝術季12日開跑，市立國樂團介紹，開幕音樂會「繽紛島戀」由4部風格迥異的作品組成，呈現台灣這座島嶼的獨有風貌，也象徵台北是個容納多元文化的社會。

台北市立國樂團今天舉行台北市傳統藝術季開幕記者會，宣布今年傳藝季將在3月12日至6月18日登場，舉辦34場次涵蓋歌、樂、舞、劇不同表演形式的節目。

市立國樂團團長陳鄭港會後受訪表示，此次傳藝季適逢疫情趨緩、國境開放，除了持續為台灣音樂家提供舞台，還邀請11名來自美國、德國、新加坡、葡萄牙等地知名音樂家來台獻藝，帶來更豐富的選擇與體驗。

陳鄭港指出，今年的節目橫跨傳統及現代、古典及跨界，可分為「精彩TCO」及「傳藝舞繽紛」系列，前者由市立國樂團擔綱、後者請25個演出團隊策畫，盼讓愛樂者體會傳統藝術以不同面貌呈現的可能性。

以開幕音樂會「繽紛島戀」為例，根據節目介紹，是由4首風格迥異但都充滿濃濃台灣情的曲目組成，包含台灣作曲家陸橒的「山．樂」、馬來西亞作曲家江賜良的「風颱」、旅加作曲家關迺忠的「豐年祭」，以及首度與市立國樂團合作的台裔瑞士籍大提琴家楊文信，演出台灣作曲泰斗蕭泰然的作品「C調大提琴協奏曲」。

傳藝季閉幕壓軸節目則是6月16至18日登場的民族舞劇「七夕雨」。市立國樂團表示，「七夕雨」以牛郎織女的故事為創作題材，1984年首演時掀起表演藝術界震撼，更讓作曲家鄭思森榮獲國家文藝獎，今年透過重建舞譜、重新配器並結合舞台技術再續經典。

陳鄭港說，此次傳藝季融合傳統、國際及創新，不僅展現台灣這座島嶼的獨特風貌，也代表台北的多元文化包容力，期待透過國樂的聲響特色與情感張力，創造雅俗共賞的藝術空間。（編輯：李錫璋）1120307

#陳鄭港
#台北市立國樂團
#台灣
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