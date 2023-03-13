台北雙年展11月登場 從小世界定錨未來

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（中央社記者王寶兒台北13日電）第13屆台北雙年展11月將於北美館登場，北美館今天公布展覽主題為「小世界」，並由周安曼、穆柏安（Brian Kuan Wood）及莉姆．夏迪德（Reem Shadid）組成策展團隊。

台北雙年展過去多由雙人組合策展，台北市立美術館館長王俊傑今天於公布記者會上表示，在上一屆台北雙年展舉行後，北美館透過不同內部論壇活動，邀請以前的策展人、年輕策展人或學者持續討論台北雙年展機制，因此有新嘗試。

王俊傑認為，這次選題也為台北雙年展開闢另一條道路，「它看似以輕巧的方式觸及當代社會所面臨的問題，但同時又深切詰問當時間和空間條件不斷被重新定義時，人們如何定位自己。」

周安曼表示，主題「小世界」，來自思考COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶給人們的衝擊與省思，當生活範圍縮小後，反而讓人們看世界看得更清楚，在這樣的前提下，人們對於世界的感官、尺度等體驗會產生什麼樣的失焦或失序，這些思考也就成為展覽的起點。

夏迪德表示，在這段期間人們也確實發現許多新事物，人們可能會失去親密關係、工作甚至親友，但同時人們也對這些親密事物所產生的意義擁有更多思考，而這段時間人們要連結外界則需要機器，機器帶來的張力與矛盾，也將帶來新的思考。

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穆柏安表示，在此次展覽中，策展團隊就邀請幾名藝術家一起思考，最為核心而關鍵的議題就是，如何在時間與科技快速進展的時代持續延續或分享，「或者換句話說，我們如何在不失去時間的前提下去創造時間呢？」

周安曼表示，觀念乍聽或許抽象，但觀展不需要大量閱讀資訊，觀展過程中只要透過感知，視覺也好、聽力也好，透過藝術引導身體直覺，策展團隊希望提出新的想像，讓觀眾能在身處複雜的世界中看得更為清楚，甚至看見不曾看見的光景。（編輯：張雅淨）1120313