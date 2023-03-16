連俞涵變一日導遊 現身文總「城南有意思」影片

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（中央社記者王寶兒台北16日電）台北城南區地標眾多，文總主辦「城南有意思」活動今年邁入第6年，今天釋出宣傳影片，由城南女兒連俞涵擔任一日導遊，帶領螢幕前的觀眾瀏覽城南區不同文化場館及店家風景。

演員連俞涵今天透過中華文化總會表示，她很喜歡城南區，有許多古蹟和老屋，也有植物園，能與這區的風景一起伴隨好天氣散步、走走，非常開心。而「城南有意思」活動有市集、沉浸式體驗、遊戲、音樂劇、走讀等，能讓大家更認識台北城南的文化及歷史。

影片從台北植物園展開，鏡頭跟著連俞涵的腳步，走訪二二八國家紀念館、司法院、北師實驗藝廊、台灣菸酒公司等場館。文總秘書長李厚慶表示，影片背景音樂選用台灣在地獨立樂團「淺堤」的台語歌曲「魯冰花」，盼他們溫暖的嗓音陪伴觀眾遊城南。

李厚慶表示，文總自2018年起，以城南地區為核心，首創「城南有意思」活動，藉由不同的主題，搭配兒童節連假，不僅讓更多人認識城南，也是社區聯繫和整合的重要平台，首次舉辦就造成熱烈迴響，邀請大家今年繼續到城南逛市集、聽音樂、看劇，體驗城南之美。

「城南有意思」活動將於4月1日至2日登場。（編輯：張雅淨）1120316