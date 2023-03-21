北市國演奏「魚尾獅傳奇」 新加坡過往甘苦入樂

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台北市立國樂團將推出「獅城樂韻」音樂會，其中演出作曲家劉錫津創作的「魚尾獅傳奇」，擔任高胡獨奏的音樂家陳慧君（圖）現任北市國首席，在樂壇相當活躍。（北市國提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）台北市立國樂團將推出「獅城樂韻」音樂會，其中演出作曲家劉錫津創作的「魚尾獅傳奇」，以新加坡過往建國甘苦歲月入樂，高胡以快速音符描繪波濤洶湧，展現南洋獨有氣息。

魚尾獅是一種虛構的魚身獅頭動物，也可以看作新加坡文化的象徵。劉錫津以南洋傳統音樂為創作素材、魚尾獅故事為核心，鋪陳世世代代「下南洋」人們的苦難經歷與悲歡離合，展現新加坡建國不畏命運的精神。

台北市立國樂團（TCO）今天發布新聞稿表示，這次策劃「獅城樂韻」音樂會，希望透過樂曲帶來的新加坡自然與人文、傳統與未來，讓樂迷透過北市國樂音，不必出國就可以瞬間移動到南洋，感受這場豐厚的獅城文化洗禮。

這次曲目代表新加坡的人文或地景，其中王辰威的「融」充滿新加坡本土色彩，結合印度族與馬來族的旋律風格，並以華族樂器演奏，表現新加坡4大種族和睦共處，多元文化相互交融。

江賜良「夜竹」取材新加坡夜間動物園，樂曲展現夜間動物園裡真實與幻想的世界。趙俊毅的「明日之城」結合傳統樂器與科技，嘗試尋找音響上的新體驗，都可以讓樂迷有不同的國樂感受。

音樂會由郭勇德擔任指揮，郭勇德目前是新加坡華樂團首席指揮，曾被新加坡「聯合早報」評為2018年年度人物之一。擔任「魚尾獅傳奇」高胡獨奏的陳慧君現任台北市立國樂團樂團首席，在樂壇相當活躍。

擔任笛獨奏的韓欣玲則是台北市立國樂團笛演奏員，是國內器樂大賽常勝軍。擔任朗誦的男高音簡崇元、女高音林姿吟則將與TCO一同登台，展現磅礡氣勢。

北市國「獅城樂韻」音樂會將於3月26日演出，地點在台北市中山堂中正廳。（編輯：張雅淨）1120321