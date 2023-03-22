台北時裝週開幕秀台南登場 賴清德全程觀賞[影]

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「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府舉行，副總統賴清德出席致詞。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）2023台北時裝週AW23開幕秀今晚在台南南鯤鯓代天府登場，在國定古蹟展現融合傳統與現代的文藝之美，台南市長黃偉哲陪同副總統賴清德與文化部長史哲全程觀賞。

主秀開始前，主辦單位安排台南在地團隊安南區本淵寮朝興宮金獅陣暖場演出，展現台南西港刈香傳統陣頭魅力，本淵寮朝興宮金獅陣自1920年成立迄今，有超過百年歷史，從早年由護鄉衛土的鄉勇團練，轉化為神明的護衛部隊，且成員多是村庄子弟世代傳承，充分展現先民寓兵於農的開墾精神。

賴副總統致詞表示，南鯤鯓代天府是國定古蹟，同時也是全台王爺總廟、全球王爺信仰中心，在這樣的場地融合傳統與現代的元素，以最具代表性的南鯤鯓牌樓為主題背景舉辦時裝秀，更讓人感受到文化歷久不衰的豐富底蘊。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，文化是一座城市最珍貴的資產，台南是富有歷史和文化底蘊的城市，擁有豐富人文藝術之美，能夠在南鯤鯓代天府這樣具有重要歷史意義的地方舉辦融合傳統與現代的開幕秀，是非常值得榮耀的文化盛事。（編輯：張雅淨）1120322

「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，副總統賴清德（前左5）到場欣賞時裝秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

「2023台北時裝週AW23開幕秀」以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，以時裝展現傳統技藝的美。圖為設計師簡國彥「奪魄勾魂」作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間在台南市南鯤鯓代天府舉行，以寺廟山門為背景，結合傳統藝陣表演、表演藝術，由模特兒詮釋服裝。圖為服裝設計師簡國彥的作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

「2023台北時裝週AW23」開幕大秀22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，節目展現融合傳統與現代的文藝之美。中央社記者楊思瑞攝 112年3月22日

「2023台北時裝週AW23開幕秀」首度移師台南市南鯤鯓代天府，22日晚間精彩登場，以時裝展現傳統技藝的美。圖為設計師魏子淵作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在南鯤鯓代天府廟埕廣場舉行，以寺廟山門為背景，結合傳統藝陣表演、表演藝術，由模特兒詮釋設計師作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

2023台北時裝週AW23開幕秀22日晚間在南鯤鯓代天府廟埕廣場登場，由7名設計師與7名傳統藝師合作，以時裝展現傳統技藝的美。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

「2023台北時裝週AW23」開幕大秀22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，以廟方牌樓為舞台背景，展現融合傳統與現代的文藝之美。中央社記者楊思瑞攝 112年3月22日

「2023台北時裝週AW23開幕秀」22日晚間首度移師台南，在南鯤鯓代天府舉行，副總統賴清德（前排左3）、文化部長史哲（前排左2）與台南市長黃偉哲（前排左4）出席。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日

副總統賴清德（左4）22日晚間出席在台南市南鯤鯓代天府舉行的台北時裝週AW23開幕秀，開場前與多名參與的工藝師合影。中央社記者楊思瑞攝 112年3月22日

「2023台北時裝週AW23」開幕大秀22日晚間在台南市南鯤鯓代天府登場，開場前由台南在地團隊安南區本淵寮朝興宮金獅陣進行暖場演出。中央社記者楊思瑞攝 112年3月22日

2023台北時裝週AW23開幕秀以「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」為主題，22日晚間在台南市南鯤鯓代天府廟埕廣場舉行，現場最後施放璀璨煙火，為活動劃下完美句點。中央社記者徐肇昌攝 112年3月22日