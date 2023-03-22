香港國際指揮大賽8強出列 吳曜宇挺進準決賽

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）由香港小交響樂團主辦的第2屆香港國際指揮大賽今天在香港大會堂音樂廳舉行初賽，共有8強脫穎而出，台灣青年指揮吳曜宇也在名單之列，23日及24日將舉行準決賽。

香港小交響樂團今天發布新聞稿表示，晉身8強的參賽者包括來自委內瑞拉29歲的巴拉斯（Rodolfo Barráez）、中國的28歲崔琳涵、30歲艾夫希米歐（Nathaniel Efthimiou）、來自西班牙的24歲法爾加斯（Roc Fargas）。

其他還有30歲福村太一、來自西班牙的34歲雷博恩（Edmon Levon）、來自以色列的31歲梅靈（Mikhail Mering）以及來自台灣的33歲吳曜宇。他們將於3月23日及24日進行準決賽，最後獲選的3名參賽者將進入3月26日的總決賽。

第2屆香港國際指揮大賽共吸引全球195名青年指揮報名，評審團預選出16名參賽者進入初賽，經過今天一整天較技，大會同日公布8名入圍準決賽參賽者名單及為準決賽的曲目進行抽籤。

準決賽兩天有不同安排，參賽者將於3月23日指揮香港小交響樂團演奏西貝流士的「D小調小提琴協奏曲」的「第一樂章」，並由香港新銳小提琴家范曉星擔任獨奏，同日也將指揮小約翰‧史特勞斯的「蝙蝠」序曲。

3月24日參賽者今天已經以抽麻將牌的方式抽出了自己要指揮的交響曲，包括貝多芬、布拉姆斯或柴可夫斯基的交響曲。

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香港國際指揮大賽是香港及鄰近亞太地區唯一的國際級指揮大賽，希望為35歲或以下的年輕指揮打開視野，蓄積更多發展能量。冠軍得主將可獲得獎金港幣20萬獎金（約合新台幣77萬元），指揮香港小交響樂團的機會以及跟評審團指揮家實習的機會。

為了讓無法到現場的觀眾也可參與，香港小交響樂團每一輪都舉行網路直播，免費收看網址為www.hkconducting.com/live。比賽期間觀眾也可以在網路上www.hkconducting.com/vote投票給自己喜愛的參賽者，得票最高的參賽者將可以贏得觀眾大獎。（編輯：謝雅竹）1120322