台北時裝週主題秀 以永續科技回應人文思考

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2023台北時裝週活動陸續展開，「永續時尚主題秀」24日晚間在松山文創園區登場，以「永續機能時尚」的核心理念媒合6組設計師與紡織廠，合作開發12套服飾作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）2023台北時裝週活動陸續展開，「永續時尚主題秀Taipei Sustainable Collection」今天在台北松山文創園區登場，一連串精采服裝秀及創意演出，展現台灣時尚產業一整年度的心血結晶。

活動包括文化部常務次長李連權、經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉、國父紀念館長王蘭生、文化內容策進院副院長張文櫻、中華民國紡織業拓展會董事長王文淵、太平藍董事長葉晉玉、旭寬企業總經理黃莊芳容以及參展品牌設計師等人出席。

文化部常務次長李連權表示，過去對未來的想像總是帶著強烈色彩，但這場秀所呈現的是一個不遠的將來，時尚產業已經認知，如果再不立即採取行動，人類恐怕沒有多少將來可以面對，這也是台北時裝週在「機能」這個主題之外的「人文」思考。

根據文化部發布新聞稿，本季永續時尚大秀主題為「慾望的未來」，6個參與本季主題秀的服裝品牌，包含DYCTEAM再度攜手福懋興業，運用「丹寧緹花」和「機能性素材」打造實穿、設計兼具的穿搭風格；走上紐約時裝週的oqLiq，與新光紡織、集盛實業合作，以厚實硬挺布料，結合東方簡約與街頭時裝概念，重新定義戶外機能服裝樣貌。

2023台北時裝週活動陸續展開，「永續時尚主題秀」24日晚間在松山文創園區登場。模特兒在台上穿上設計師所設計的服裝走秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

去年10月參加New Breed新生代品牌秀的PCES，選擇力鵬CRZ布料，將廢料再製為紗線，創作出時尚且具多穿的永續機能時尚系列；SYZYGY與旭寬企業和宜新實業合作，利用環保紗三明治布料及T/S單吸單撥彈性麻花雙色雙面布料，為服裝帶來細緻色彩與質地。

善於掌握女性線條的UUIN，選用遠東新世紀的基層材質，以廢棄、海廢回收及節水尼龍等多種永續面料，打造時髦摩登的女性樣貌；WEAVISM織本主義運用宏遠興業的回收寶特瓶環保布料及回收工廠下腳料的環保回收棉，形塑出蟲的關節及翅膀，並力行減少石化產品的使用以延緩全球暖化危機。

台北時裝週後續還有包括由7間學校組成的3場校際展演、4場新銳品牌秀，以及在松菸及台北市區舉辦的7場品牌秀、松菸5號倉庫的「服飾品國際買主採購洽談會」，以及首度進駐SOGO復興館的「台北時裝週選品店」，一連串精彩活動，邀請所有民眾一同響應，以行動實踐永續也支持台灣設計。（編輯：陳政偉）1120324

台北時裝週24日晚間在松山菸廠登場，以「永續機能時尚」的核心理念媒合6組設計師與紡織廠，合作開發12套服飾作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

台北時裝週24日晚間在松山菸廠登場，以「永續機能時尚」的核心理念媒合 6組設計師與紡織廠，合作開發12套環保材質服飾作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

台北時裝週24日晚間在松山菸廠登場，以「永續機能時尚」的核心理念媒合 6組設計師與紡織廠，合作開發12套服飾作品永續應用包含碳捕捉技術的Recycled CO素材、海洋廢棄物回收再製 Recycled Ocean Waste 聚酯布料、回收寶特瓶布料及工廠下腳料回收再製環保棉等。模特兒在特殊的伸展台展示設計師作品。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

2023台北時裝週活動陸續展開，「永續時尚主題秀」24日晚間在松山文創園區登場。模特兒在舞台上穿上設計師以環保材質設計的服飾作品走秀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

2023台北時裝週「永續時尚主題秀」24日晚間在松山文創園區登場，走秀結束後所有參與設計師合影留念。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

台北時裝週24日以「永續機能時尚」的核心理念在松山文創園區登場，藝人藍心湄精心打扮到場參觀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

台北時裝週24日以「永續機能時尚」的核心理念在松山文創園區登場，藝人房思瑜也精心打扮到場參觀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

台北時裝週24日以「永續機能時尚」的核心理念在松山文創園區登場，藝人李千娜也精心打扮到場參觀。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日