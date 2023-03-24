香港國際指揮大賽決賽名單出爐 吳曜宇晉3強

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（中央社記者趙靜瑜香港24日電）經過兩天燒腦比賽，第2屆香港國際指揮大賽最後進入決賽名單出爐，包括台灣參賽者吳曜宇、委內瑞拉參賽者巴拉斯以及以色列參賽者梅靈進入決賽，角逐桂冠殊榮。

由香港小交響樂團主辦的第2屆香港國際指揮大賽今天在香港大會堂舉行準決賽，傍晚宣布比賽結果，晉級最後3強的參賽者包括來自委內瑞拉29歲的巴拉斯（Rodolfo Barráez），來自以色列的31歲梅靈（Mikhail Mering）以及來自台灣的33歲吳曜宇。他們將在3月26日角逐冠軍、亞軍及季軍。

今天的比賽項目是與香港小交響樂團排練自己所抽到的交響曲，吳曜宇抽到的是布拉姆斯「第1號交響曲」，比起其他參賽者拿著提示小紙條，吳曜宇上台拿著貼滿便利貼的樂譜，精準標註記號，做足功課，在30分鐘內排練，無論是時間掌握上或是音樂重點上都恰到好處。

吳曜宇在今天賽事過後接受媒體訪問時表示，很感謝NSO國家交響樂團的栽培，讓他能有很多實戰經驗；他說在樂譜上貼滿便利貼是「看音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）的做法」，他跟在旁邊看也學了起來，非常受用。

評審結果公布後，評審團成員之一香港小交響樂團桂冠指揮葉詠詩今天接受媒體訪問時表示，恭喜這3名入圍者，評選過程中評審團共識度相當高，但也不乏遺珠。

香港小提琴家范曉星表示，23日為8名參賽指揮擔任西貝流士「小提琴協奏曲」獨奏，他很喜歡吳曜宇的指揮，離場時吳曜宇也讓范曉星先行，「跟他一起合作就是很舒服，期待他會有好成績。」

根據香港小交響樂團的資料，巴拉斯為現任新加坡交響樂團副指揮，梅靈在莫斯科大劇院室內樂團擔任指揮，吳曜宇則是NSO國家交響樂團協同指揮。

在26日總決賽當天，3名入選者可從決賽曲目名單上自選1首交響曲，吳曜宇將指揮貝多芬「第4號交響曲」，梅靈及巴拉斯將指揮舒曼的「第4號交響曲」，並且要在指揮交響曲之前就指定題目向觀眾作介紹，考驗指揮各方面的溝通能力。3名參賽者也將演出由香港作曲家鄺展維為大賽創作新作「無限掌中置」。

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香港國際指揮大賽是香港及鄰近亞太地區唯一的國際級指揮大賽，希望為35歲或以下的年輕指揮打開視野，蓄積更多發展能量。冠軍得主將可獲得獎金港幣20萬獎金（約合新台幣77萬元），指揮香港小交響樂團的機會以及跟評審團指揮家實習的機會。

為了讓無法到現場的觀眾也可參與，香港小交響樂團每一輪都舉行網路直播，免費收看網址為www.hkconducting.com/live。比賽期間觀眾也可以在網路上www.hkconducting.com/vote投票給自己喜愛的參賽者，得票最高的參賽者將可以贏得觀眾大獎。（編輯：謝雅竹）1120324