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表彰在台60年貢獻 秘克琳獲義大利之星爵士勳章

2023/3/28 15:24
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳在台灣推展文化60年，曾突破台灣外交困境，率領蘭陽舞蹈團在各國演出，今天獲義大利總統塞爾吉奧馬塔雷拉的「義大利之星」爵士勳章。

義大利經濟貿易辦事處代表紀大為（Davide Giglio）上午在羅東鎮聖音幼兒園，代表義大利總統塞爾吉奧馬塔雷拉 （Sergio Mattarella） 頒贈「義大利之星」爵士勳章給予秘克琳（Gian Carlo Michelini）。

天主教蘭陽青年會表示，「義大利之星」勳章共分為5個等級，由高至低排序為大十字騎士勳章（Cavaliere di Gran Croce）、崇卿勳章（Grande Ufficiale）、爵士勳章（Commendatore）、官員勳章（Ufficiale）及騎士勳章（Cavaliere）。2005年，秘克琳就曾獲騎士勳章，這次獲得更高等級的爵士勳章。

蘭陽青年會指出，1935年在義大利出生的秘克琳，29歲就來到台灣傳福音，1966年成立蘭陽舞蹈團，之後創立天主教蘭陽青年會。蘭陽舞蹈團在1970年代曾拿下全國總冠軍，榮耀宜蘭，更在秘克琳帶領下到世界巡演，透過舞蹈讓台灣走出去，讓世界進一步認識台灣。

此外，秘克琳因每年協助邀請世界各國舞團到宜蘭國際童玩節演出，成為童玩節重要推手，更是首位以文化藝術貢獻取得台灣身分證的外籍人士。秘克琳是靈醫會的成員，雖沒有投入醫療，卻以藝術文化撫慰人心。

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紀大為致詞時表示，秘克琳在台灣的社會、公益、文化與兒童青年志業等方面有重大貢獻，且長達60年，很榮幸代義大利政府頒贈這個榮譽獎項給予肯定。

秘克琳說，感謝塞爾吉奧馬塔雷拉給予的榮譽，他在台灣已60年，除推動社會公益，也在文化上競競業業。過去因台灣在國際地位上不被尊重，他帶領舞團到國外演出時必須克服萬難，台灣是美麗的國家，要謝謝台灣讓他過去60年來在台灣生根，也希望台灣不斷努力與成功。（編輯：李錫璋）1120328

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