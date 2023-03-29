香港指揮大賽亞軍 吳曜宇詮釋「古典裡的當代」

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NSO國家交響樂團協同甫獲香港國際指揮大賽亞軍的指揮吳曜宇（後立者），即將舉行得獎返台後首場音樂會，為樂迷送上普羅科菲夫與貝多芬等人的交響曲。（NSO國家交響樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月29日

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）剛拿到香港國際指揮大賽亞軍，NSO國家交響樂團協同指揮吳曜宇將舉行得獎後首場音樂會，演奏普羅科菲夫與貝多芬的交響曲。吳曜宇表示，這兩首作品可以說是「古典裡的當代」，值得聆聽。

NSO今天舉行「時代的步履」音樂會記者會，吳曜宇將攜手NSO演出普羅科菲夫D大調第一號交響曲「古典」以及貝多芬「F大調第八號交響曲」；另外也將演出國家文藝獎得主、作曲家潘皇龍的「客家八音大團圓」管弦交響協奏曲。

吳曜宇表示，這場音樂會宛如一個古典音樂的縮影，普羅科菲夫這首交響曲想要展現海頓、莫札特式的幽默和機智，寫出了既有莫札特，卻又保有普羅科菲夫語言的交響作品。吳曜宇說，這首曲子長度約15分鐘左右，可說是了解普羅科菲夫的入門音樂。

「第八號交響曲」則是貝多芬在創作多產時期的最後一首作品，吳曜宇說，這首曲子有點像是貝多芬在審視自己的作曲技巧，不論是結構的平衡、或是幽默與迷人的氣息，都讓這首樂作成為貝多芬音樂中重要精品之一。

這場音樂會重頭戲之一，則是潘皇龍的「客家八音大團圓」管弦交響協奏曲，這次潘皇龍以客家音樂為軸，廣納史料與歌謠後所成。潘皇龍表示，他盤整歷年來對客家音樂的印象，也廣泛蒐集客家音樂史料與論著創作。他在樂曲中用了10支法國號，有6支會分布在觀眾席後排，希望創造出山歌傳唱效果。

吳曜宇表示，作為一名台灣指揮，「沒有什麼比指揮台灣作曲家的作品更榮幸的事，因為沒有他們，台灣的交響音樂也不會發展起來。」吳曜宇也說，他雖然不是客家人，「但潘老師的作品能讓人感受到刻在骨子裡的台灣精神，很期待再次指揮潘老師的作品首演。」

2013年吳曜宇以僅有兩年指揮學習經驗的黑馬之姿，贏得世界知名法國貝桑頌國際指揮大賽，罕見囊括首獎、樂團獎與觀眾獎；相隔10年，吳曜宇以細膩清晰的指揮技巧拿下香港國際指揮大賽第2名、觀眾大獎及最佳新作詮釋獎殊榮，表現精湛出色，這場音樂會也是他獲獎後首場演出。

NSO「時代的步履」音樂會將在4月1日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1120329