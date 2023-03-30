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台灣漫畫家訪泰國 鼓勵學生創作撫慰人心作品

2023/3/30 18:41（3/30 18:51 更新）
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台灣漫畫家阮光民（左）和韋蘺若明（右）受邀參加泰國國際書展，30日到朱拉隆功大學和師生互動，分享創作心得和台灣漫畫產業界現狀。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年3月30日
台灣漫畫家阮光民（左）和韋蘺若明（右）受邀參加泰國國際書展，30日到朱拉隆功大學和師生互動，分享創作心得和台灣漫畫產業界現狀。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年3月30日
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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）文化部駐泰文化組在泰國國際書展設立台灣漫畫展攤位，同時邀請兩位台灣漫畫家訪泰參加書展。台灣漫畫家今天到泰國校園分享創作理念和業界現況，並鼓勵學生創作能夠撫慰人心的作品。

「第51屆泰國國際書展」今天起到4月9日在曼谷詩麗吉王后國家展覽中心（Queen Sirikit National Convention Center）登場，文化部駐泰國文化組與書展主辦單位泰國出版商及書商協會（PUBAT）及泰國漫畫協會（TCA）攜手合作，在書展期間推出2023台泰漫畫交流系列活動。

書展現場的台灣漫畫展攤位展示台灣金漫獎作品及金漫獎介紹影片，還有互動牆面讓現場民眾接力創作，文化部並邀請台灣知名的漫畫家阮光民和韋蘺若明訪泰，親自與泰國讀者面對面交流。

2020年文化部駐泰文化組首度舉辦台泰漫畫交流，但當時因為COVID-19疫情因素，台泰漫畫家只能透過視訊對談，雙方都希望疫情後可以面對面實體交流，今年在各方促成下，台灣漫畫家終於能夠親自赴泰和各界交流。

阮光民和韋蘺若明今天訪問泰國漫畫協會（TCA）進行專業交流，接著和漫畫研究聞名的泰國朱拉隆功大學學者維斯塔潘 （Nicolas Verstappen）合作，在朱拉隆功大學舉辦台泰漫畫交流工作坊，與泰國第一學府的師生分享創作的心路歷程、理念和實務經驗，同時也接受學生提問。

韋蘺若明分享自己對台灣漫畫產業的觀察，指出近幾年和性別有關的議題特別受歡迎，她鼓勵學生按照自己喜歡的風格多創作，重要的是說故事的方式。

阮光民表示，創作是一條很辛苦的路，「 但是現在生產產品的人多，撫慰靈魂的人少」。他希望自己的作品可以撫慰人心，因此仍然堅持在創作這條道路上。

阮光民和韋蘺若明明天將在書展主舞台和泰國人氣漫畫家穆寧（Munin Saiprasart）以及阿特季諾（Art Jeeno）對談交流。（編輯：周永捷）1120330

2020年文化部駐泰文化組首度舉辦台泰漫畫交流，但當時因為COVID-19疫情，台泰漫畫家只能透過視訊對談。疫情後台灣漫畫家終於能夠親自訪泰和各界交流，30日到朱拉隆功大學和師生互動。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年3月30日
2020年文化部駐泰文化組首度舉辦台泰漫畫交流，但當時因為COVID-19疫情，台泰漫畫家只能透過視訊對談。疫情後台灣漫畫家終於能夠親自訪泰和各界交流，30日到朱拉隆功大學和師生互動。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年3月30日
#阮光民
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