金漫獎增入圍獎金 蘇貞昌盼攜手業界持續加油

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（中央社記者王寶兒台北6日電）第13屆金漫獎今晚頒獎，行政院長蘇貞昌說，過去時代不容許自由畫漫畫，正因漫畫影響力大，政府如今尊重且鼓勵漫畫創作，不但增金漫獎獎項獎金，也希望未來和創作者一起加油。

這這屆金漫獎總計有211件作品報名參賽，歷經初審及複審後，共有24件作品入圍，並且新增特別貢獻獎及入圍獎金，總計獎金達新台幣275萬元。

蘇貞昌表示，今晚其實同一時間，總統府前正在為國慶點燈展演，「我是要參加的，但是金漫獎是漫畫界國家級的獎項，所以我一定要來頒獎」。

蘇貞昌表示，漫畫之所以感人，是因為用圖文說故事，簡單一幅漫畫勝過人們在台上聲嘶吶喊，台灣當年有漫畫家畫一對父子在孤島上的奮鬥，結果被抓去關，那個時代的政治，就是不容許自由畫漫畫，「為什麼會這樣來鉗制漫畫家？就因為它的影響力大」。

蘇貞昌說，今天政府不鉗制漫畫，且非常尊重且特別鼓勵，除了金漫獎獎項增加、獎金增加外，政府也設立台灣漫畫基地，希望能方方面面布置舞台，讓大家演出精彩，讓大家看到台灣的美好。

出席頒獎典禮的文化部長李永得則表示，金漫獎是很好的平台，去年得到金漫大獎的作品「獅子藏匿的書屋」，讓作品不只在國內被看到，國際上也被看到，「明年安古蘭國際漫畫節，這部作品會出版法文版」，期待透過金漫獎，讓漫畫家才華被看見，更能輸出版權，期待和業界持續耕耘，文化部也會在院長支持下，讓漫畫產業年年進步。（編輯：管中維）1111006