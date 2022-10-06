Moonsia摘金漫大獎 盼台漫被世界看見

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第13屆金漫獎頒獎典禮6日晚間在台北舉行，文化部長李永得（左7）、民進黨立委賴品妤（右6）等人出席，與得獎者合影留念。中央社記者張新偉攝 111年10月6日

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（中央社記者王寶兒台北6日電）第13屆金漫獎今晚頒獎，金漫大獎由漫畫家Moonsia以網路連載漫畫「星咒之絆」獲得。Moonsia自2018年起旅居世界各地，她表示，希望台漫能在世界被看見，「還有很多漫畫值得被世界看到」。

Moonsia得獎後接受中央社記者訪問表示，自己從13歲起決定當漫畫家，不只爺爺常常帶漫畫回家，她也會和朋友去圖書館翻閱漫畫，許多喜愛的日本動畫作品也是改編自漫畫，「我想我很愛說故事，又愛畫畫，雖然知道當漫畫家也是挺辛苦的，但還是想熱血一回試試看」。

Moonsia高中就讀復興商工，同學們間彼此都在嘗試畫畫的氛圍也持續鼓舞Moonsia，連當時的訓導主任都還會給Moonsia漫畫建議。Moonsia說，高中畢業後她赴動畫公司工作，並開始投稿漫畫作品，後來聽到別人建議「應去國外闖闖看」，才離開台灣，並赴紐約學習遊戲設計，後來也到加拿大念書。

Moonsia於2013年時被裁員，離開正職工作，但她說自己是「笑著離開辦公室」，「因為當時的我過得太舒適了，我一度偏離漫畫家的夢想，我覺得那是機會讓我重拾初心」；而她也從2018年起決定四處旅行，「因為我上一部漫畫的主角是跟著馬戲團工作，一邊旅行一邊工作讓我很嚮往」。

現持續於LINE WEBTOON連載的「星咒之絆」，描述主角群們於各地的旅程，畫風奇幻瑰麗，Moonsia至今旅行約30個國家，也時常將眼中風景畫進漫畫中。

年度漫畫獎部分，共有Jiji吉吉「婚禮大作戰」、Moonsia「星咒之絆」及狼七作畫、食夢蟹編劇的「湧與浪：自由中國號」、艾莉柚「貓妖傳」、HOM「無價之畫：巴黎的追光少年 上」及李隆杰「1624男人與島」獲獎。

其中，Jiji吉吉表示，身為一名創作者與女性，她認為生在台灣真是「超級幸運，能長成我想長成的樣子。農產品新鮮好吃，醫療又發達。」她也幽默向台下創作者呼籲要攝取營養的食物、定期健康檢查，還要運動，希望大家健康、長命百歲。

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漫畫編輯獎由留守番工作室負責人黃思蜜，得獎作品為BL漫畫Day Off。巧的是，今天正好是Day Off作者「每日青菜」生日，黃思蜜奪獎後除祝賀每日青菜生日快樂，也感謝每日青菜的才華與努力不懈，此外她也期望，台灣未來有越來越多非異性戀的娛樂作品。

跨域應用獎由親子天下股份有限公司的「達克比辦案」，此作延伸出動畫及有聲故事。親子天下團隊表示，跨域轉化與創作一樣是漫長而辛苦的過程，動畫及有聲書是個起頭，未來也將舉辦展覽，讓小朋友繼續投入「達克比」宇宙；漫畫新人獎由「打怪前先離婚？」作者安妮羊獲得。（編輯：陳仁華）1111006

第13屆金漫獎6日晚間在台北文創大樓舉行頒獎典禮，漫畫新人獎由漫畫創作者安妮羊以作品「打怪前先離婚？」拿下。中央社記者張新偉攝 111年10月6日

第13屆金漫獎頒獎典禮6日晚間在台北文創大樓舉行，跨域應用獎由親子天下出版作品「達克比辦案」獲得。中央社記者張新偉攝 111年10月6日

大塊文化董事長郝明義（左）榮獲第13屆金漫獎特別貢獻獎，6日晚間在台北出席頒獎典禮，從行政院長蘇貞昌（右）手中開心接過獎座，兩人並在台上搭肩互動。中央社記者張新偉攝 111年10月6日

第13屆金漫獎6日晚間在台北文創大樓舉行頒獎典禮，漫畫編輯獎由留守番工作室負責人黃思蜜以作品Day Off獲得。中央社記者張新偉攝 111年10月6日

第13屆金漫獎6日晚間在台北頒獎，金漫大獎由漫畫家Moonsia以網路連載漫畫「星咒之絆」獲得，Moonsia表示，希望台漫能在世界被看見，「還有很多漫畫值得被世界看到」。中央社記者張新偉攝 111年10月6日