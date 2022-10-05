金漫獎6日頒獎 特展、座談會搶先開跑

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第13屆金漫獎頒獎典禮暨系列交流活動5日起登場，其中漫畫特展以「Move on! 台漫的征途」為主題，在「向經典致敬」單元並展出經典台漫「諸葛四郎」相關資訊。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）第13屆金漫獎明晚頒獎，系列交流活動今天搶先開跑，除有「Move on！台漫的征途」特展、漫畫家簽書會、座談會及商務交流會外，還將播映改編自經典台漫的動畫電影「諸葛四郎：英雄的英雄」。

文化部今天舉行「第13屆金漫獎頒獎典禮暨系列交流活動」開幕記者會。文化部政務次長李靜慧致詞表示，金漫獎作為台灣漫畫產業的國家級獎項，除鼓勵一直努力的從業人員外，從第8屆金漫獎起，也開始策劃包含特展、商務交流會、跨界座談等活動，發展對產業未來的想像。

李靜慧表示，今年金漫獎特展主題中的「征途」，讓她感到有些感動，「因為我們往往走在漫畫創作的途中是會有一點寂寞，有時候會茫然、懷疑自己，可是透過這樣一年一度、漫畫人齊聚的場合裡，大家可以一起得到一種彼此更新的力量，一起往前邁進。」

金漫獎「Move on！台漫的征途」特展中，展區可分為今年入圍金漫獎作品展示、中長篇作品展示、「諸葛四郎」展區、漫畫與音樂跨界展示、國際獎項作品和外譯本展示區。

其中，「諸葛四郎」展區除介紹已故漫畫家葉宏甲生平外，也展出「諸葛四郎」漫畫復刻本、動畫電影「諸葛四郎：英雄的英雄」片段，還有不同台灣漫畫家以各自畫風詮釋的「諸葛四郎」形象畫。

策展人陳怡靜表示，「諸葛四郎」不只是經典漫畫，如今還改編出動畫電影、紙風車舞台劇等。葉宏甲的兒子葉佳龍後來從坊間蒐集作品，自行掃描、裝印、出版「諸葛四郎」復刻漫畫，從書中還能看見活動回函可以收到近2萬張，代表當時漫畫銷售量絕對遠超過2萬，如此盛行，也彰顯台漫重要年代。

第13屆金漫獎頒獎典禮將在明天晚上6時30分登場，並將於金漫獎YouTube頻道直播，同步提供台灣手語翻譯。金漫獎入圍作品介紹及系列交流活動請上金漫獎官網查詢。（編輯：張芷瑄）1111005