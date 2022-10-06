郝明義獲頒金漫獎特別貢獻獎 感謝漫畫家持續創作

（中央社記者王寶兒台北6日電）第13屆金漫獎今晚頒獎，今年由大塊文化董事長郝明義獲得特別貢獻獎；郝明義表示，得獎讓他感到榮幸、慶幸，但也不敢當，「我只能說我是來致謝的」，也因漫畫的特別，他感謝持續創作的漫畫家。

漫畫家麥人杰和郝明義合作超過30年，他今晚擔任頒獎引言人指出，郝明義在充滿盜版漫畫的年代創立「星期漫畫週刊」，之後也創立「High漫畫月刊」，還自己以編劇「馬利」身分跳下來一起創作，培養許多漫畫家還有本土讀者，許多人因為這2本雜誌對本土漫畫家刮目相看，沒有輸外國。

第13屆金漫獎6日在台北文創大樓舉行頒獎典禮，行政院長蘇貞昌（右）出席與會，並頒發本屆特別貢獻獎給大塊文化董事長郝明義（左）。中央社記者張新偉攝 111年10月6日

麥人杰指出，後來郝明義更創立大塊文化，「他就像列車載大家不斷前進，30年前我上車了，現在也還在車上。文化力是國防力的話，那他就是秘密武器，得獎實至名歸。」

郝明義今晚從行政院長蘇貞昌手中接過獎座，他說，漫畫是很特別的，它是最跨越現實與奇想、幻想的創作，也是最方便的創作，因為有張紙跟筆就可以完成，閱讀起來幾乎老少咸宜、不分年紀，也因此漫畫的影響力其實最大，「回想一下就可以知道越專制、越集權的社會對漫畫壓制最大」。

郝明義表示，得獎讓他感到榮幸、慶幸，也不敢當，「我只能說我是來致謝的」。他一一細數閱讀過的漫畫，感謝漫畫家們的創作，也感謝長年和他打拚的工作夥伴、給予他成長養分的社會環境、同在出版漫畫的同業，還感謝文化部持續支持漫畫產業，不管是對外拓展或對內鼓勵，在漫畫創作者仍辛苦的現代，這些支持很重要。

郝明義指出，最後他要感謝仍然在創作、也仍然在加入創作的所有漫畫創作者，今天的時代不再是集權、專制的社會，有種種自由與開放創作環境，但新時代仍有不同要面對的挑戰跟困難，漫畫創作者眼前仍不是條好走的路，大家繼續願意創作，非常感謝。

郝明義認為，漫畫最關鍵的是初心的重要，像小孩會拿筆塗鴉亂畫，那就是漫畫的起源，他要自我提醒與相互勉勵大家的是，仍要相信童心、初心這種漫畫創作的根本精神。（編輯：陳仁華）1111006