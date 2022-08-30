金漫獎入圍名單公布 郝明義獲特別貢獻獎
2022/8/30 16:09
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）文化部今天揭曉第13屆金漫獎入圍名單，今年總計有211件作品報名參賽，歷經初審及複審後，共有24件作品入圍，大塊文化董事長郝明義獲得特別貢獻獎。
文化部發布新聞稿表示，郝明義1978年起從事出版業，1989年創立「星期漫畫週刊」，提供台灣原創漫畫發表平台，發掘、培育眾多優秀漫畫作者及作品，如麥人杰「天才超人頑皮鬼」、陳弘耀「一刀傳」等，並以「馬利」為筆名擔任漫畫編劇，與鄭問合作「阿鼻劍」漫畫。
1996年郝明義創立大塊文化，積極引進歐美漫畫作品，並持續為資深及新銳創作者提供舞台，如出版2021年金漫獎特別貢獻獎得主任正華的經典作品、獲義大利波隆那拉加茲獎的阿尼默「小輓」等，為台灣漫畫開創新格局。
文化部指出，今年金漫獎新增入圍獎金，每名入圍者可得獎金1萬元（獲獎者不重複頒發入圍獎金）；特別貢獻獎原為榮譽獎項，為顯揚其對漫畫產業的付出，自這屆起新增獎金15萬元，期盼實質鼓勵入圍者及彰顯特別貢獻獎殊榮，總獎金由245萬元提升至275萬元。
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文化部表示，後續將評選出「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者1名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1名「金漫大獎」得主，得獎名單將於10月6日頒獎典禮現場公布。
評審團表示，今年作品整體水準優秀，作品類型、發表平台多元，除題材融入手遊、電競、網紅等有趣元素外，也有不少充滿想像力或展現跨域野心的作品，可見台灣漫畫已逐漸成熟，並朝向多元方向發展。（編輯：管中維）1110830
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