日本創作平台pixiv攜手台灣出版社 推繪師精選集

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北16日電）全球共超過8000萬人使用的日本創作平台pixiv，去年選在台灣首度辦海外特展，並展出台灣創作者作品。今年攜手蓋亞文化，再以台灣創作者為主角，收錄82名台灣繪師作品為精選集。

pixiv提供用戶投稿自己創作的插畫、漫畫、小說等，目前繁體中文用戶超過200萬人次。pixiv去年選擇台灣為海外特展首站外，也推出收錄多名台灣圖像創作者介紹的「Artists in Taiwan：台灣插畫．漫畫家藝術精選」，特展第2站前進韓國，目前也對韓國圖像創作者推出韓國版圖錄。

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫透過新聞稿表示，去年推出「Artists in Taiwan：台灣插畫．漫畫家藝術精選」後，市場反應熱烈，至今熱銷5刷。但仍有許多遺珠之憾未能收入進圖錄，因此今年再與pixiv共同推出「Artists in Taiwan 2022：台灣插畫．漫畫家藝術精選」，此次共收錄82名創作者。

李亞倫表示，不論是圖像閱讀或圖像創作，台灣繪師的能量不容小覷，從插畫、漫畫到遊戲等都可看見精采作品，也有許多創作者同時活躍海內外，透過良性互動與跨界合作，希望未來能看到更多有才華的創作者出現。

pixiv表示，今年再與蓋亞文化推出台灣新刊，加碼收錄去年首刊未能收錄進的繪師作品，期待透過這系列的畫集，讓創作者更能超越地域和語言的限制，將作品傳遞到更遠的地方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「Artists in Taiwan 2022：台灣插畫．漫畫家藝術精選」收錄82名台灣繪師作品中，有7成為新收錄作者，並由插畫家天之火擔綱封面主筆。天之火擅長描繪台灣 OL置身於不同台灣街景，也曾因系列插圖走紅。

天之火於收錄訪談中分享，最初的OL插畫誕生於6年前，當時只是隨筆畫下一個女孩牽著機車過馬路的模樣。對他來說，這就是台灣日常風景，「如果有機車的題材，我一定會優先選擇，畢竟台灣是機車王國。其他題材的話，說實在的就是台灣的日常，對國外讀者來說，到處是特色。」（編輯：張芷瑄）1110816