台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

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漫博會7月28日至8月1日於台北世貿中心一館舉辦。圖為參展的台灣BL漫畫。（圖取自東立出版社網頁tongli.com.tw）

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（中央社網站28日電）BL創作風靡市場，日本漫畫如「同級生」、「鳴鳥不飛」等作品早已是粉絲心中的經典。現在，台灣原創BL漫畫、小說、遊戲也百花齊放，吸引讀者走進「腐」的世界。

BL（Boy's Love）是描寫男性間愛情的一種創作類型，包含動畫、漫畫、遊戲、小說等媒介。早期BL專指日本或受日本影響的作品，具有人物美型、故事唯美等特性，現在界線已逐漸模糊，泛指一切描寫男男愛情的創作。熱愛耽美BL的粉絲自嘲為「腐」，又以「腐女」聲勢最為浩大。

每年暑假在台北舉行的漫畫博覽會是全台唯一整合ACGE（即動畫、漫畫、遊戲、電競）的展覽，也是動漫界一大盛事。受疫情影響已停辦2年，今年7月28日至8月1日於台北世貿中心一館恢復舉辦。中央社盤點本屆參展的台灣BL原創作品如下：

非典型三角關係 青春校園故事背後的苦澀議題

（圖取自東立出版社網頁tongli.com.tw）

難以親近、總是臭臉的不良學生原浩和人緣佳的奕臣、佑平非常要好，來自不同背景的3人組合一直都是校園焦點。然而在奕臣與原浩告白之後，3人關係起了變化……

有別於一般的校園戀愛故事，「青春三角」3人各自背負沉重壓力，被霸凌的過往、扭曲的家庭關係和窘迫的經濟狀況隨著劇情發展一一揭露。

作者TaaRO

於各大SNS平台發表插畫創作與原創BL、GL故事，陸續發表「冷暖雨晴」、「我才沒有哭」、「如黑夜般暗沉的星星」等系列，2020年出版第一部商業BL漫畫「他的髮圈」，榮獲2021年金漫獎的年度漫畫獎。

觀看平台：東立電子書城

青春三角 作者｜ TaaRO

出版社｜東立

出版日期｜2022/07/28

人氣IP獎雙得主力作 YouTuber的戀愛故事

（圖取自東立出版社網頁tongli.com.tw）

當紅台灣漫畫「我的網紅男友」的衍生小說「我的網紅男友外傳小說～現正婚危中～」描述YouTuber夢太赴紐約出差，與結婚2年的另一半蕭楠暫時分離，期間卻發現蕭楠行跡可疑。夢太回到台灣後，又在車上聞到陌生的香水味，種種跡象顯示兩人的婚姻生活陷入危機。

「我的網紅男友」與「我的網紅男友外傳小說～現正同居中～」分別在第一屆原創IP風雲榜中獲得漫畫組與小說組TOP IP獎，還改編成廣播劇，漫畫、小說。

漫畫作者桂

早期以筆名「詭太郎」活耀於SNS平台，發表「我撿到了吸血鬼」系列，2018年出版「家有黑貓×魔法師」，正式以商業漫畫家身分出道，另出版「我的網紅男友」系列。

小說作者碰碰俺爺

執筆「我的網紅男友」衍生小說「我的網紅男友外傳小說～現正同居中～」與「我的網紅男友外傳小說～現正婚危中～」，另出版「夜鴉事典」與「地獄犬受難日」等書。

我的網紅男友外傳小說～現正婚危中～ 作者｜碰碰俺爺

出版社｜東立

出版日期｜2022/07/27

地獄犬x神父高反差組合 中二又搞笑的黑色喜劇

（圖取自台灣角川出版社網頁kadokawa.com.tw）

「地獄犬受難日」描述主角托比亞斯一心想成為「終極APEX暗墮地獄犬」征服人類，他自認制定了完美的契約書，想讓召喚出他的人對他言聽計從，卻沒想到被神父利蘭撿到後成了賣身契。

腹黑與軟萌、神父與地獄犬的強烈對比，外加各種中二的名稱設定，「地獄犬受難日」全書以搞笑為基底，描述耍狠失敗的托比亞斯被神父各種欺負的故事，適合喜歡黑色喜劇的讀者。

作者碰碰俺爺

代表作「夜鴉事典」，除執筆「我的網紅男友」衍生小說，另發表「群狼共舞」、 「查理，THE BETA」、「薛普先生與波希先生」等作品。

插畫家澈總

知名插畫家、同人創作者，出版「我是獨角獸」等系列作品。

觀看平台：KadoKado 角角者

地獄犬受難日 作者｜碰碰俺爺

出版社｜台灣角川

出版日期｜2022/07/28

直男穿越進狗血BL劇 代替讀者吐槽各式俗套老哏

（圖取自facebook.com/CreativeComicCollection）

穿越是歷久不衰的熱門題材，「狗血耽美劇的攻略技巧」描述主角季海安不小心穿越到狗血BL電視劇中，被霸道總裁和人氣溫柔男明星圍繞，親身體驗各種狗血劇情的故事。書中季海安以直男的角度代替讀者吐槽BL作品中常發生的不合理情節，將老哏玩出新花樣。

作者花宥

同人創作者，4月在CCC創作集平台發表首篇連載漫畫「狗血耽美劇的攻略技巧」。

觀看平台：CCC創作集

愛與冒險的奇幻故事 不被看好也有追夢權利

（圖取自愛創作中文網網頁fhomebook.com）

漫畫「微光的召喚師」主角魯賓是個召喚術功力不佳的召喚師，一直活在魔法師父親的光環下，儘管如此，他卻有著打倒魔龍的夢想。某天，魯賓在又一次失誤中召喚出一位武力值滿等的小王子，一段愛與夢想的冒險故事就此展開。

漫畫背景為奇幻架空世界，用字遣詞卻能感受到滿滿台灣味，連饅頭夾蛋等食物都登場，令人會心一笑。

作者Gene

台南人，2020年以「稻草人的守護者」勇奪京都國際漫畫獎大獎，以「慶典路上」在插畫單元獲得優秀獎（冠軍）。曾發表「魔法少女通緝中！」、「世界末日也要和你在一起」、「殤否」、「微光的召喚師」等作品。

觀看平台：愛創作中文網、CCC創作集

微光的召喚師 作者｜Gene

出版社｜長鴻

出版日期｜2020/08/07

穿越異世界成救世主 手遊奔放劇情進攻成人市場

（圖取自facebook.com/nucarnival）

異世界穿越是時下流行的題材，BL成人手遊「新世界狂歡」也搭上熱潮，故事描述情趣用品設計師伊得意外被傳送到異世界，並得知自己可能是大魔法師休伊的後代。如今休伊下落不明，面對魔物肆虐的異世界，伊得肩負起維護世界的職責，展開冒險，期間邂逅許多各具特色的美男子，並與他們互生情愫，發展出令人臉紅心跳的親密關係。

「新世界狂歡」推出一個月下載量便超過200萬次，支援5種介面語言，在海內外皆有超高人氣，社群平台討論度居高不下，近日更與日本廠商合作推出主題咖啡廳與周邊商品。（編輯：侯少婷）1110728

▼漫博會舞台活動時間表，詳情可至漫博會官網查詢。

（漫博會A舞台活動時間表。圖取自漫博會官網ccpa.org.tw/comic）