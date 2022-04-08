CCC創作集聯手角川 啟動台日共製漫畫計畫

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原創數位漫畫平台CCC創作集和日本角川集團合作，台灣漫畫作品自「殤否」、「貓妖傳」、「海倫娜與大野狼先生」、「幻鏡少女ALICE」將登上角川旗下的Comic Walker平台。（文策院提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）原創數位漫畫平台CCC創作集和日本角川集團合作，除具有潛力的台漫未來可登上Comic Walker平台，今年也啟動台日共製計畫，由台灣漫畫家和角川編輯合作新作品。

CCC創作集由文化內容策進院營運。文策院今天透過新聞稿宣布，文策院與日本角川集團（株式會社 KADOKAWA）透過簽署合作備忘錄（MOU）正式建立合作關係。未來將由角川集團從CCC創作集選定具日本市場潛力的作品，並翻譯為日文，連載於Comic Walker平台。

文策院則將投入翻譯及行銷資源，加強曝光與擴散，此外也將在作品開發時期，媒合台灣漫畫家與日本角川的專業編輯合作，共同製作全新漫畫作品，同時於台日雙方的平台上連載，並依日本市場反應，規劃書籍發行等後續事宜。

首波將翻譯刊載於Comic Walker平台的CCC創作集漫畫作品有4部，包含漫畫家Gene的「殤否」、漢寶包的「幻鏡少女ALICE」、艾莉柚的「貓妖傳」及布里斯的「海倫娜與大野狼先生」等。

而台灣漫畫家和日本角川編輯合製的台漫新作也規劃於今年啟動繪製，初期將以CCC創作集漫畫家與作品為主。文策院表示，未來預計廣邀台灣各出版社加入外譯連載與台日合製計畫。文策院也將與更多日本出版社、平台展開合作，協助台漫搶攻日本漫畫市場。

角川集團為日本最大的娛樂出版集團之一，旗下Comic Walker漫畫平台連載該集團約3000部漫畫作品，每月平均瀏覽數超過2億人次。該平台有許多人氣作品已動畫化、影視化。例如即將拍攝真人版電影的「春心萌動的老屋緣廊」、製作成電影、舞台劇的「文豪野犬」等。

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文策院院長李明哲表示，希望透過這次合作，一方面將具有日本市場性的台漫作品推向日本，另一方面借重日本漫畫編輯的經驗，讓台漫的創作更具國際市場性，再加上文策院旗下CCC創作集和漫畫基地對於漫畫題材的孵育、對人才的培育，期待能開展出台漫產業從國內創作端到國際市場通路端的連結。

日本角川集團戰略室室長、漫畫第3編集部部長石脇剛表示，與文策院的緊密合作，未來將把優秀的台灣漫畫家介紹到日本，非常期待後續的發展。（編輯：陳政偉）1110408