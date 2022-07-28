漫博睽違2年回歸展場 首日估吸7萬人次

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第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在世貿一館登場，遊戲廠商邀請Coser裝扮成遊戲角色，現場與玩家互動。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

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（中央社記者王寶兒、實習記者莊宇欽台北28日電）受COVID-19疫情影響，每年於暑假登場的漫畫博覽會自2020年停辦實體活動，第21屆漫畫博覽會今天回歸展場，主辦單位預估首日進場人次可達7萬。

2022漫畫博覽會以「動漫無敵」為主題，今天在文化部政務次長李靜慧、文化內容策進院院長李明哲、立委鄭運鵬、蘇巧慧、賴品妤、蔣萬安、林奕華等人見證下重回展場，除有賴品妤身著「蘿莉塔」服裝現身，蘇巧慧還喊話「錢包準備好了」，期待購買動漫周邊產品。

主辦單位、社團法人中華動漫出版同業協進會理事長康振木致詞表示，雖今年仍有參展攤商因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而猶豫參展，但最終共集結約110家廠商、800個攤位與會。今年除首設「原創IP風雲榜」外，由文策院營運的原創數位漫畫平台CCC創作集也首度參展。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿接受中央社採訪表示，這次策展特別將原創IP專區移到前面增加曝光，希望除了日本動漫之外，民眾也能多多支持原創作品；漫博首日預估可達7萬進場人次，整體排隊人流沒有太大問題，期待給漫迷最好的觀展環境。

李明哲指出，今年特別推出原創IP風雲榜，內容分為漫畫組和小說組，獲獎作品將推薦出去參與活動，希望未來有更多資金開發IP的應用，也需要政府和民間共同努力。

蔣萬安表示，未來若當選台北市長，北市府會和協進會大力合作，並努力打造專屬ACG（動畫、漫畫、遊戲）空間，讓更多ACG迷可以在空間內好好享受；另一方面也希望比照日本靜岡縣沼津市，透過動漫結合公共運輸帶動觀光人潮，期盼北市府未來不管在活動、影像、視覺上，都能運用台灣原創IP或動漫人物，讓原創被看見。

鄭運鵬表示，日本、美國動漫作品愈來愈進化，台灣要急起直追，此次CCC創作集首度參展，不只能看見國內作者還有本土自然、文化及國家典藏文史。賴品妤及林奕華則認為，文化部及文策院在扶植原創上，也須成為最大助力。

2022漫畫博覽會今天起於台北世貿中心一館舉行至8月1日。（編輯：張雅淨）1110728

第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在世貿一館展出，參展攤位舉辦活動，許多動漫迷爭取機會上台。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在世貿一館展出，吸引許多動漫迷進場參觀，場內大型日本特攝片超人力霸王公仔吸睛。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在世貿一館展出，28日舉辦開幕記者會，場內日本特攝片大型超人力霸王公仔吸引許多小朋友合影。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在台北世貿一館展出，28日舉辦開幕記者會，吸引許多民眾到場找好康優惠。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在世貿一館登場，28日舉辦開幕記者會，許多動漫迷一早就在場外排隊等候。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在世貿一館登場，28日舉辦開幕記者會，廠商邀請Coser裝扮成遊戲人物，吸引民眾目光。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在世貿一館登場，許多動漫迷28日一早就到現場排隊，10點一到便進場搶購。中央社記者張新偉攝 111年7月28日