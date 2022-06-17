為漫畫博覽會暖身 首屆原創IP風雲榜開放投票

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（中央社記者王寶兒台北17日電）第21屆漫畫博覽會將於7月底登場，主辦單位推出首屆原創IP風雲榜，邀民眾票選最喜愛的台灣漫畫或小說，也將邀集影視、動畫等領域人士評選出TOP IP，屆時將於漫博展出。

社團法人中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿今天向中央社記者表示，發展原創作品是協進會理事長、木棉花總經理康振木認為對台灣動漫產業最重要的，因此首設原創IP風雲榜，希望讓參賽作品延伸多元應用。

高世椿表示，今年參賽作品由會員出版社報名，具投資原創作品意願的動畫界、影視界等領域人士將組成評審陣容，得獎作品得以延伸出更多跨域商業機會，漫博也將為此設立專區，開放B2B（企業對企業）洽談，未來漫博也將原創IP風雲榜視作長期規劃活動。

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首屆原創IP風雲榜今年3月份開放漫畫組、小說組徵件，最後共有56部原創漫畫、45部原創小說參賽，除線上人氣投票外，評審團最終也將選出2022原創IP風雲榜漫畫組、小說組的TOP IP獎前3名，獲獎者將與人氣IP獎得主參加漫博原創IP風雲榜典禮。

首屆原創IP風雲榜人氣獎投票活動即起於官網（https://www.ccpa.org.tw/bestipawards/）開放民眾投票至29日截止。（編輯：陳政偉）1110617