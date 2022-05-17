第13屆金漫獎開放報名 開放外籍人士參賽

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（中央社記者王寶兒台北17日電）第13屆金漫獎今天起受理報名，今年取消設置政府漫畫獎獎項，並開放在台灣首度出版、且並非譯著的外籍人士作品參賽，總獎金將從新台幣245萬元增加至275萬元。

金漫獎由文化部主辦。文化部今天發布新聞稿表示，為給予獎項入圍者實質鼓勵，本屆新增入圍獎金，每名入圍者可得獎金1萬元，但獲獎者不重複頒發入圍獎金。

金漫獎每年皆會選出1名特別貢獻獎得主，文化部表示，特別貢獻獎原為榮譽獎項，未發給獎金，為顯揚其對漫畫產業的付出，也自本屆起新增獎金15萬元。

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去年金漫獎首設政府漫畫獎，文化部今天表示，近年來各公部門與台灣漫畫及圖像創作者合作，以漫畫轉譯既有文史典藏或公共政策，作品豐富多元，多數作品的合作模式及樣態已與商業作品無異，因此取消設置「政府漫畫獎」，回歸作品核心內容評比。

文化部表示，本屆也開放在台灣首度出版，且非譯著之外籍人士作品參賽，期盼廣納參賽人才，豐富台灣漫畫生態。（編輯：張芷瑄）1110517