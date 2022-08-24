為台灣重大冤案平反 小說FIX改編漫畫、影視

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）冤案代表的是一個無辜的生命被蹉跎，受害者無法得到正義，真正的加害人仍逍遙法外。作家臥斧改編台灣近30年多宗社會事件，推出短篇小說集FIX，近期陸續被改編為漫畫，影視改編作品「滴水的推理書屋」也正在公視播映。

小說取材的案件包括引起社會熱烈討論的鄭性澤、邱和順等案件，臥斧在書中後記表示，「我們或許幸運地沒有成為當事人，但我們必須注意自己生活的社會裡發生這樣的事。有愈多人關心，冤罪受刑人就有機會獲得愈多助力，未來也愈有可能減低冤案出現的頻率。」

根據春山出版社提供的新聞稿，2016年廢死聯盟執行長林欣怡與台灣冤獄平反協會執行長羅士翔向出版社提案，希望有關「鄭性澤案」的書寫能有不同的出版機會，引起社會大眾更多關注，雖然當時已有作家張娟芬為鄭性澤案寫的「十三姨KTV殺人事件」，但較屬於法律與社會學面向的作品，出版社於是開始尋求虛構寫作的可能性。

期間，廢死聯盟、冤獄平反協會與出版社及作家臥斧開會，臥斧提到多年前曾經有個沒繼續下去的寫作計畫，就是討論推理應該怎麼寫的故事；此外他覺得冤案就像是寫壞了的推理小說，或許這兩者是可以連結的，之後完成與鄭性澤有關的「敲木頭」，以及涵蓋台灣30年來備受社會矚目的重要冤案，共7篇故事。

臥斧在後記中表示，「敲木頭」的冤罪主角鄭性澤，在2017年10月，也就是小說出版的兩個月後，經台灣高等法院台中分院改判無罪，一個月後檢察官未提上訴，鄭性澤無罪確定，平反成功。「比蒼白更蒼白的影」篇章以謝志宏案為基礎，2020年5月台灣高等法院台南分院改判謝志宏無罪，6月因檢方並未提出上訴，無罪定讞。

「英雄們」篇章寫邱和順案，2018年監察委員申請自動調查相關單位偵辦期間的不當處理過程，並於2020年提出第4份的監院調查報告，呼籲總統應赦免，迄今未有結果；邱和順至今仍在獄中，是國內關押時間最長的案例。

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「我們和他們」一篇使用杜氏兄弟案為原型，因案遭押的原是杜氏父子3人，一審原判無罪，檢方上訴後杜父在看守所病歿，杜氏兄弟則在2014年遭到槍決。這是FIX各篇當中唯一在創作時當事人就已離世的案例，但相關單位並未公開承認過程失當。

此外，還包括「大大的小黃」寫林金貴案，「沒有你我無法微笑」寫王淇政、洪世緯案，「被感染的愛」寫呂金鎧案。（編輯：張雅淨）1110824