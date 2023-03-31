插畫家、塗鴉藝術家操刀 打造城南巷弄新地標

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插畫家ericoco以筆下著名角色「小虎」為主角，為文總鐵門、電箱設計圖稿，打造台北城南巷弄新地標。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月31日

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（中央社記者王寶兒台北31日電）今年「城南有意思」生活節於明天起跑，主辦單位文總邀請插畫家ericoco及塗鴉藝術家陳若欣彩繪，為大樓鐵門、後門與電箱換新裝，打造城南巷弄新地標，也為活動添新去處。

中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，「城南有意思」除是兒童節連假去處，也是串聯地區公私單位、店家及社區里民的「文化行動」，共同活化街廓的人文藝術。文總整理出地下室「城南空間Undertale」，並重新彩繪連通的後門、側面電箱及鐵捲門，希望為街廓帶來新氣象。

ericoco曾與品牌niko and…合作，以「小虎」為筆下著名主角，此次加入烏魚子、紅白塑膠袋、紅龜粿等本土元素設計圖樣，再由陳若欣塗鴉繪製。

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ericoco表示，這次設計將「小虎」結合文總附近各大景點，包含郵幣社的錢幣、舊書店、小南門、植物園荷花、南門市場美食等元素，還有台灣聞名的小籠包、達悟族拼板舟、舞龍舞獅、香蕉、西瓜、釋迦、鳳梨與木瓜等。

陳若欣表示，這次塗鴉是以噴漆繪製，為克服大面積繪製的視覺落差，須先量測圖形位置與大小，並用畫筆輔佐繪製，不僅可以讓線條更銳利，也可補強電捲門凹凸部分的圖樣，希望作品可以為巷弄帶來可愛熱鬧的氛圍。（編輯：陳政偉）1120331