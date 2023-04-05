「大黃蜂」鋼琴家再度訪台 心心念念小火鍋[影]
2023/4/5 19:30（4/5 21:34 更新）
以鋼琴曲「大黃蜂的飛行」席捲全球的克羅埃西亞鋼琴家邁可森（Maksim Mrvica），16日將抵台準備全台巡迴音樂會。（好滿意音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月5日
（中央社記者葉冠吟台北5日電）以鋼琴曲「大黃蜂的飛行」席捲全球的克羅埃西亞鋼琴家邁可森，16日將抵台準備全台巡迴音樂會，2年前曾拜訪台灣的邁可森透露，自己特別思念台灣的小火鍋，大讚是「人間美味」。
獲獎無數的邁可森（Maksim Mrvica）以結合古典和現代流行樂元素，顛覆一貫的鋼琴演奏，他的專輯更在全球57個國家，打破超越400萬張的銷售記錄，成為亞洲MTV年度最佳新人獎。
近期歷經英國、法國、馬來西亞、新加坡與韓國音樂會後，邁可森將來台演出，台灣更將作為「邁可森Maksim-The Collection-音樂會」亞洲第一也是唯一一站，特別攜弦樂團共同演出的國家。他不僅為此次音樂會添加新元素，也是回饋樂迷一直以來的支持，無論在視覺或聽覺震撼程度，皆雙雙全面升級。
邁可森2021年曾不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，堅持將音樂帶來台灣，3場鋼琴獨奏秀全數售罄。回想當時，邁可森透過主辦單位分享：「當時全世界都停擺，隔離期間練了很多琴，我很感謝台灣粉絲可以給我一個演奏的機會，在全世界疫情嚴峻情勢下，依然可以在台灣演奏自己的成名曲是一件很幸福的事情。」
邁可森笑說，自己心心念念台灣的小火鍋，覺得是人間美味，但還是不敢吃動物肝臟。眼看疫情已漸漸消退，邁可森表示此番來台將把握時光，多留1、2天，想到台灣東部走走、爬爬山，「希望多接近自然風光來放鬆靈魂！」
邁可森全台巡迴音樂會將從18日起，在台北國際會議中心演出，22日、23日則移師高雄文化中心至德堂與台中中興大學惠蓀堂；台灣結束演出後，5月將前往北美進行巡演，將到溫哥華，多倫多，紐約，芝加哥，西雅圖等城市。（編輯：李亨山）1120405
克羅埃西亞鋼琴家邁可森（Maksim Mrvica）16日將抵台準備全台巡迴音樂會，台灣更將是他在亞洲目前第一也是唯一一站特別攜弦樂團共同演出的國家。（好滿意音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月5日
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