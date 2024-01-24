陳逢顯米雕賴清德肖像 放大鏡才能一窺全貌

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）毫芒雕刻家陳逢顯日前完成總統當選人賴清德的肖像米雕作品，他今天表示，米的尺寸長0.5公分、寬0.3公分，須以放大鏡一窺全貌，且小小的白米，同時畫上人頭像及寫字很困難。

陳逢顯毫芒雕刻館目前正展示最新作品，其中，１個米雕作品為大選中，甫當選總統的賴清德肖像，除米粒有頭像繪畫，還寫上「台灣總統賴清德、陳逢顯」中文字。

陳逢顯今天告訴中央社記者，米雕是指在米粒上雕刻的技藝，賴清德肖像的米雕共花3個工作天設計、研究，以雕刻與繪畫2種技法完成。以米粒刻畫作品的用意，是希望總統當選人明白，米與民生溫飽息息相關，盼以民生為念。

陳逢顯說，其米雕作品內容題材多元，並依時事議題創作；2016年時，曾創作總統蔡英文肖像的米雕；2020年6月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，曾創作前衛生福利部長陳時中米雕；作品融合手工畫、手工書法技藝。

另外，為迎接農曆春節龍年，他日前也雕刻作品「黃金龍」，尺寸最長1公分，最寬0.6公分，最高0.8公分。他說，幾乎超越黃金手工雕刻的極限。

陳逢顯說，雕刻黃金龍困難的地方是呈現頭部，整體要展現龍角、耳朵、眼睛、嘴吧，與吐舌的靈活表情，作品生動搶眼。龍四肢的五爪細膩到肉眼都快看不出來，象徵金工細膩功法。

陳逢顯號稱，這是世界最小的黃金龍，創作中失敗了10多次，經常雕好了頭部，卻碰斷龍鬚、龍角。尤其，雕刻龍爪握的龍珠時，更要戰戰兢兢、屏氣凝神，透過高倍放大鏡創作，過程花了半年時間才完成。（編輯：方沛清）1130124