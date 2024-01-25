國台交青年音樂創作競賽 劉芝瑄獲首獎

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）國立台灣交響樂團主辦2024 NTSO青年音樂創作競賽結果揭曉，青年作曲家劉芝瑄以「白露與鷺」抱走第一名大獎，並獲得授權金30萬元獎勵。

劉芝瑄畢業於台北醫學大學藥學系，目前就讀師大音樂系研究所主修作曲，師事陳瓊瑜教授。其他包括魏安妮以「沙韻之路」拿下第二名、團員票選獎及觀眾票選獎；練雯嘉創作的「傷痕」獲頒第三名；余紀諺以「大分森林中的紅嘴黑鵯」獲得佳作。

國台交發布新聞稿表示，這次作品可以聽到青年作曲家們所展現出的聲響新思維，以及各自用音樂建構了對台灣文化概念的不同詮釋。其中獲得第一名的「白露與鷺」讓評審團為之驚艷，讚賞劉芝瑄在音色的堆疊色彩豐富，以台灣歌謠「白鷺鷥」為題重新解構，聽到管弦樂團寬廣和聲。

以泰雅族少女沙韻為靈感的「沙韻之路」樂曲，彷彿可以感受到台灣山林的特色，開場氣勢磅礡，技法結構嚴實；「傷痕」以二二八事件為背景的淡水作為啟發，並選用台語歌謠「補破網」來作為整首樂曲的主要動機與音程，可以聽見在音響和聲及管弦樂配置上想像豐富。

「大分森林中的紅嘴黑鵯」則獲評審讚賞思考細膩，創作技巧佳，在布農族中許多祭典歌謠與民謠中取材，讓樂團得以展現厚度與強度及樂曲張力。

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評審團評審長旅奧作曲家施捷表示，這次競賽看到了台灣青年音樂學子們在作曲上獨到的想法，可能在作曲記譜上面有著墨與進步的空間，但可以看見最後入選作品不是只有片段，已經可以看到具有完整管弦樂曲架構，期待未來都有亮麗表現。

國台交團長劉玄詠表示，這次評審團成員來自國內外，除了作曲家施捷專程回台擔綱評審，國內包括林進祐、蘇凡凌、呂文慈、連憲升與謝宗仁參與，這次也邀約旅美知名作曲家陳士惠採遠距連線的方式參與大賽評審工作。（編輯：李亨山）1130125