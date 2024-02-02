新觀點重新認識中國史 9台灣當代歷史學者撰寫

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）台灣與中國關係錯綜複雜，要認識中國不可不認識中國歷史，由聯經出版推出「聯經中國史」系列叢書，由中研院院士王汎森主編，9名台灣當代歷史學者撰寫，帶領讀者重新認識中國史。

根據聯經出版發布新聞稿，「聯經中國史」全套9冊，今年2月已先出版呂春盛「華麗的貴族時代：魏晉南北朝史」、陳昭揚副教授「北南角力中的新秩序：遼金元史」、吳翎君教授「跨國交織下的帝國命運：近代史」等3冊，其他6本則於今年陸續出版。

新聞稿指出，聯經出版發行人林載爵表示，從1950年代以來，台灣對中國史的研究不斷傳承，累積了相當豐富的成果，他覺得有必要整理這些研究，出版一套完整的中國斷代史，林載爵也相信，這套書能代表台灣歷史學者對中國歷史的新詮釋跟新解釋。

王汎森表示，自己過去於國科會擔任人文社會處處長時，即收到許多人建議，認為應該編寫一套能作為大學用書的中國史。這次受邀擔任「聯經中國史」系列召集人，很難得邀請到這9名學者，組成台灣跨世代的作者陣容，希望這套書成為未來討論及進一步研究中國史的基礎。

新聞稿指出，「聯經中國史」書寫角度不以漢族或漢字為中心，強調中國歷史自古以來與周邊不同族群的互動、交融，同時並重中國與亞洲、世界的密切關聯，將中國歷史放在世界的脈絡下爬梳。

有別於其他歷史類書籍常以朝代政治為書寫主幹，「聯經中國史」減少對宮廷政治的描述，將重心放在社會經濟、日常生活和文化發展。書寫方式也針對一般大眾及師生，採敘事性的寫作，增添易讀性。

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「聯經中國史」分別邀請到中央研究院歷史語言研究所研究員黃銘崇撰寫上古史、台北大學歷史系助理教授李訓祥撰寫秦漢史、台師大歷史系教授呂春盛撰寫魏晉南北朝史、台師大歷史系教授陳登武撰寫隋唐五代史。

台大歷史系退休教授梁庚堯撰寫宋史、台師大歷史系副教授兼系主任陳昭揚撰寫遼金元史、暨南大學歷史系榮譽教授徐泓撰寫明史、台師大歷史系教授葉高樹撰寫清史、台師大歷史系教授吳翎君撰寫近代史。（編輯：陳政偉）1130202