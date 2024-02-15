一窺彩繪藝師莊武男筆觸 淡水在地團體推大廟走讀

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（中央社記者高華謙新北15日電）新北淡水走讀團體「旅學堂」帶民眾走進淡水大廟，了解傳統彩繪藝師莊武男作品；旅學堂表示，莊武男會配合廟宇歷史及神格，細細琢磨歷史故事角色神韻，是當代少有匠師。

根據國家文化記憶庫網站，傳統建築彩繪工作分為「彩」及「繪」，「彩」是由油漆師負責壁面、木料補土、地仗層處理、油漆、安金、垛頭處理等；「繪」則是「拿筆師傅」負責垛仁內的人物、花鳥、書畫等創作。莊武男因習藝機緣，能全盤掌握傳統建築彩繪工程。

國家文化記憶庫網站指出，莊武男17歲隨師父洪寶真作新竹孔子廟，20歲作淡水清水巖，主要作品有北投忠義祖師廟、三峽長福巖清水祖師廟、淡水清水巖祖師廟門神、淡水福佑宮、淡水龍山寺、台北歷史博物館門神、金山慈護宮、大龍峒保安宮等廟宇。

春節期間，與新北捷運公司合作的淡水在地走讀團體「旅學堂」老師吳峻毅就邀民眾搭淡海輕軌了解莊武男藝術成果，走訪龍山寺、清水祖師廟與福佑宮等淡水大廟，近距離欣賞莊武男留下的彩繪藝術作品。

吳峻毅說，被譽為「人間國寶」的傳統彩繪藝師莊武男是知名寺廟彩繪大師洪寶真傳人，莊武男長年深耕新北淡水，除獲新北市政府公告為「102年度新北市傳統藝術藝師」，也在民國110年經文化部登錄認定為國家重要傳統工藝保存者。

吳峻毅表示，與現在可以用電腦科技繪圖技術來作畫的方式不同，莊武男不僅自有一套繪畫風格，更會配合廟宇歷史、格調、神格，搭配他對不同歷史故事的理解，細細琢磨顏色與角色神韻，可說是為不同廟宇量身訂做，是當代少有匠師。

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新北捷運公司表示，與「旅學堂」合作以軌道旅行深耕在地觀光價值，期盼透過公私部門結合，達成永續發展目標，進一步符合「永續城鄉」倡議精神，鼓勵使用低碳交通工具參與活動，促進減碳出行。

旅學堂負責人李琪說，過去已推出輕軌里山、輕軌里海、輕軌茶旅、輕軌覓河等多元主題路線，今年度將整合文化行旅推出「藝術與軌道－與大師對話」主題遊程，促進與在地職人互動，透過五感體驗，深化對地方特色了解。（編輯：陳仁華）1130215