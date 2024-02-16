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國際陶藝家楊元太病逝 翁章梁感念對家鄉貢獻

2024/2/16 21:11（2/16 21:42 更新）
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國際知名陶藝家楊元太12日因病辭世，他一生致力藝術教育與創作，是陶藝領域大師，曾獲首屆「嘉義文化獎」，為嘉義代表性藝術家之一。（陳俊哲提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月16日
國際知名陶藝家楊元太12日因病辭世，他一生致力藝術教育與創作，是陶藝領域大師，曾獲首屆「嘉義文化獎」，為嘉義代表性藝術家之一。（陳俊哲提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月16日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）國際知名陶藝家楊元太於12日因病過世，享壽85歲；嘉義縣長翁章梁今天表示，楊元太是嘉義最具代表性的藝術家，嘉義文化獎首屆得主就頒給楊元太，感念他對家鄉的貢獻。

得知楊元太病逝，翁章梁在臉書（Facebook）PO文感念，楊元太是嘉義縣朴子人，一生致力於藝術教育與創作，師承吳梅嶺，是陶藝領域的大師，也是嘉義最具代表性的藝術家。第1屆嘉義文化獎就頒給楊元太，感謝他對家鄉的貢獻。

翁章梁指出，楊元太的作品連總統蔡英文都放在總統官邸展示，作品也是桃園機場的代表性公共藝術。朴子藝術公園入口處，也能看到楊元太樸趣的「山韻、嘉鄉」作品。即便楊元太已經不在，對家鄉的使命感依然在作品之中，陪伴大家。

去年首屆嘉義文化獎頒獎典禮上，楊元太致詞表示，一直在找可以「放心」的所在，要走創作的路一定要在熟悉的地方，比較有安定感，並將這樣的感覺轉換成作品，幾十年來就是做這件事。

朴子文史工作者陳俊哲表示，楊元太是聯合國轄下陶藝學會在台唯二榮譽會員之一。自台北師範藝術科、國立藝專美術雕塑組畢業，美國阿肯色大學藝術系進修。作品曾入選37、38屆義大利陶藝展、法國坎城雙年展。

陳俊哲指出，楊元太熱心付出公眾事務，尤其在任職國高中時，對學校的新建工程給予免費藝術設計協助，包括六腳鄉六嘉國中的校門和校內藝術雕塑，54年前的設計至今仍然相當前衛，常令鄉民嘖嘖稱奇。

嘉義縣文化觀光局指出，楊元太自1987年開始連續7屆在台北的「春之藝廊」舉辦個展，曾受邀至美、法、義參展，2021年在朴子梅嶺美術館的「四十如如－四時如常」個人展；楊元太長年堅持在故鄉朴子耕耘，展現對故鄉強烈認同感與使命感，為嘉縣最佳代表性藝術家。（編輯：郭諭儒）1130216

#翁章梁
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