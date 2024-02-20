青年團隊進入社區共創設計 高雄產品包裝再升級

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄市文化局24日元宵節在駁二藝術特區舉辦地方市集，將有多組青年設計師以新視覺設計提升高雄物產包裝，文化局表示，這些成果以共創精神出發，設計師與地方社群通力合作。

高雄市文化局表示，2021年起以「高雄市青年創業基金」為動力基礎，藉由地方設計理念、共創設計方法，透過媒合團隊引介青年設計師進入農漁村、理解地方，完成傳達地方底蘊的新視覺、新包裝。

文化局24日下午2時起，將在駁二藝術特區大義倉庫舉辦「山海 to GO！高雄地方市集」，邀集11家參與地方設計單位，歡迎民眾以行動消費支持，促進地方團隊自主發展與永續經營。

文化局長王文翠說，2023年以「社群」單位為對象，公開徵選有優化包裝需求，且對地方發展有助益的地方社群，如人民團體、基金會、未立案社團組織、農民產銷班、社區產業合作社、個人工作室、地方店家等提案，藉由導入共創設計概念，展現高雄設計力及文化力。

文化局2023年徵選出6個單位，分別是杉林區日光小林社區發展協會、甲仙區小林社區發展協會、旗山區糖廠社區發展協會、那瑪夏區蔡姿妤與林春福、社團法人高雄市野鳥學會以及鹽埕區叁捌地方生活文化有限公司，並媒合4組青年設計團隊，包括映品形象設計、一毫米品牌設計、天晴文化事業及呷幼齒設計。

設計團隊長時間與社區溝通，不僅將產品包裝優化，也將品牌設計概念、包裝成本計算在內，化為社區日後面對設計、市場知識基礎，降低社區面對設計包裝企劃時的溝通障礙。

目前6個單位新包裝皆已完成，隨著產季將陸續上架販售，其中日光小林及甲仙小林於2023年中秋節使用新包裝販售中秋禮盒，市場反應熱烈；而高雄鳥會「雉+野蓮」包裝於拍賣市場受到矚目，期望吸引更多農民使用新包裝，共同參與保護水雉行列。

媒合單位「透南風文化創意團隊」強調，地方設計過程經由調研、盤點在地產品、發掘社區文化元素，觀察包裝需求，並與社區代表及居民充分溝通，不僅對接消費市場，同時帶出地方的理解和回應，共同成為改變困境的可能機會。（編輯：張雅淨）1130220