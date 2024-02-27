更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登：以色列同意齋戒月停止加薩軍事行動
首頁 / 文化

文化黑潮「國際藝術展會」補助 金額近4千萬

2024/2/27 15:08（2/27 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化部27日公布入選113年度第1期「文化黑潮之國際藝術展會補助要點」補助名單，共補助44案，希望透過國內自辦藝術展會、國際參展與合作交流，以多元型態推介台灣藝術家。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年2月27日
文化部27日公布入選113年度第1期「文化黑潮之國際藝術展會補助要點」補助名單，共補助44案，希望透過國內自辦藝術展會、國際參展與合作交流，以多元型態推介台灣藝術家。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）文化部公布入選113年度第1期「文化黑潮之國際藝術展會補助要點」補助名單，共補助44案，其中以中華民國畫廊協會舉辦的台北國際藝術博覽會補助新台幣700萬元為最多，總補助金額近4000萬。

文化部今天發布新聞稿表示，文化黑潮之國際藝術展會補助包含4案國內自辦展會，40案國外參展，共44案計畫，將協助國內視覺藝術產業赴法國、瑞士、香港、英國、日本、韓國、新加坡、德國、菲律賓等國參展。

文化部表示，期盼透過國內自辦藝術展會、國外參展拓展市場與國際合作交流，以多元藝術展會的型態推介台灣藝術家，強化台灣藝術家於世界藝術文化地圖的市場性，完備創作端到市場端的支持，打造「文化內容國家隊」。

文化部指出，國內視覺藝術產業近年來積極拓展國內外合作交流的機會，不僅國內自辦展會的評價不斷提升、創新，產業更踴躍參與國外頂尖視覺藝術展會，文化部及審查委員都給予高度認可。

其中由中華民國畫廊協會舉辦的台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI），長期致力於推廣國內藝術產業、培育台灣藝術家，在台北國際藝術博覽會中展出的「MIT 新人推薦特區」，成為藝術新秀進入國際市場的敲門磚，也為畫廊產業尋覓潛在珍寶。

文化部表示，這次可以看到台灣藝術產業積極參與國際展會盛事，為台灣藝術家爭取曝光機會。其中參加巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel HK）創下歷年新高，包含大未來林舍畫廊、索卡當代藝術、PTT SPACE等9家獲補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，邑聚藝術顧問有限公司也預計帶領5名台灣藝術家包含陳幸婉、陳庭詩、李元佳、林亦軒及2015MIT藝術家曾建穎等品作品，前進法國「藝+巴黎」（Paris+, par Art Basel）展出，為台灣藝術產業再創輝煌。

文化部表示，未來將持續透過文化黑潮計畫，壯大台灣視覺藝術產業，支持拓展海外藝術市場，同時鼓勵台灣自辦大型藝術展會，以提升台灣藝術家於國際的能見度，加強國際在地連結，向世界展現台灣藝文軟實力。（編輯：陳政偉）1130227

#文化部
#台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17