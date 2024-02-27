文化黑潮「國際藝術展會」補助 金額近4千萬

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）文化部公布入選113年度第1期「文化黑潮之國際藝術展會補助要點」補助名單，共補助44案，其中以中華民國畫廊協會舉辦的台北國際藝術博覽會補助新台幣700萬元為最多，總補助金額近4000萬。

文化部今天發布新聞稿表示，文化黑潮之國際藝術展會補助包含4案國內自辦展會，40案國外參展，共44案計畫，將協助國內視覺藝術產業赴法國、瑞士、香港、英國、日本、韓國、新加坡、德國、菲律賓等國參展。

文化部表示，期盼透過國內自辦藝術展會、國外參展拓展市場與國際合作交流，以多元藝術展會的型態推介台灣藝術家，強化台灣藝術家於世界藝術文化地圖的市場性，完備創作端到市場端的支持，打造「文化內容國家隊」。

文化部指出，國內視覺藝術產業近年來積極拓展國內外合作交流的機會，不僅國內自辦展會的評價不斷提升、創新，產業更踴躍參與國外頂尖視覺藝術展會，文化部及審查委員都給予高度認可。

其中由中華民國畫廊協會舉辦的台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI），長期致力於推廣國內藝術產業、培育台灣藝術家，在台北國際藝術博覽會中展出的「MIT 新人推薦特區」，成為藝術新秀進入國際市場的敲門磚，也為畫廊產業尋覓潛在珍寶。

文化部表示，這次可以看到台灣藝術產業積極參與國際展會盛事，為台灣藝術家爭取曝光機會。其中參加巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel HK）創下歷年新高，包含大未來林舍畫廊、索卡當代藝術、PTT SPACE等9家獲補助。

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此外，邑聚藝術顧問有限公司也預計帶領5名台灣藝術家包含陳幸婉、陳庭詩、李元佳、林亦軒及2015MIT藝術家曾建穎等品作品，前進法國「藝+巴黎」（Paris+, par Art Basel）展出，為台灣藝術產業再創輝煌。

文化部表示，未來將持續透過文化黑潮計畫，壯大台灣視覺藝術產業，支持拓展海外藝術市場，同時鼓勵台灣自辦大型藝術展會，以提升台灣藝術家於國際的能見度，加強國際在地連結，向世界展現台灣藝文軟實力。（編輯：陳政偉）1130227