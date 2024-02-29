體驗跨文化魅力 台法共推「台灣法語月」3月登場

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（中央社記者張榮祥台南29日電）國立台灣文學館今天宣布，台文館、法國在台協會及台灣法國文化協會，今年3月將首度攜手推出「台灣法語月」，以講座、工作坊、新書發表會等，讓人深入體驗跨文化魅力。

台文館今天發布新聞稿指出，台文館和台灣法國文化協會去年10月起合作「法語繪本說故事」，透過台文基地分享法語，擴大文學文本影響力。

台灣法國文化協會響應3月20日「世界法語日」，每年3月串連駐台法語系國家使館及機構，共同舉辦文化活動，展現法語文化多元面貌。台文館今年2月呼應「世界母語日」，也先於台文基地以台語、原文法語呈現經典名著「小王子」，打造雙語新體驗。

台文館、法國在台協會及台灣法國文化協會，今年3月更首度攜手推出「台灣法語月」，建立更長遠合作關係。

台文館表示，3月首場活動邀請作家佛洛宏．夏弗耶（Florent Chavouet）在台文基地駐村創作；他出生於法國內維爾，擁有造型藝術碩士學位，對遠東地區充滿熱情，多次旅居日本，創作介於旅行日記與漫畫間，著作包括「東京散步」（Tokyo Sanpo）、「真鍋島」（Manabe Shima）、「攪拌味噌」（Touiller le miso）等。

佛洛宏．夏弗耶將於3月2日在台文基地、3月23日台文館，分享亞洲街道給他的創作靈感，涵蓋日本、南韓、泰國、台灣等旅行經歷。

3月23日迎來作家奧利維亞．羅森塔爾（Olivia Rosenthal），曾獲法國年度最佳小說獎（Le prix du Livre Inter）、法國-德國文學獎（Candide Preis），在法國享譽盛名的她，作品曾被翻譯為英語、義大利語、德語、韓語、匈牙利語等。

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奧利維亞．羅森塔爾和台灣演員林品嘉將在台文基地以法語和華語雙聲朗讀作品On n'est paslà pour disparaître，演示書中阿茲海默症患者、家人、醫生心境，以朗讀、拼貼作品方式讓讀者身歷其境。

此外，台灣邦交國海地以法語作為官方語言。長期關心公共政策與民主制度的海地共和國駐台大使魯迪．史丹利．潘恩（Roudy Stanley Penn），3月31日將在台文基地分享著作「議會解散」，探討2016年以前議會解散事件，向台灣介紹海地政治歷史，包括政治矛盾、權力危機和憲法缺陷，促進跨國政治及民主化交流。（編輯：陳仁華）1130229