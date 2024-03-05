故宮典藏經典特展 一窺古人與道教的距離

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（中央社記者王寶兒台北5日電）符咒常見為台灣民間習俗醫病解方，故宮北院即日起推出「道法自然－道教典籍展」，從故宮豐富的各式道教典籍中，可看見古人早有許多禁瘟疫與除百病之符，呈現道教特殊的以符治病法。

展覽策展人、國立故宮博物院書畫文獻處研究員劉國威透過新聞稿表示，「四庫全書」主編紀曉嵐稱道家是「綜羅百代，廣博精微」，此特色反映道教1800年的發展過程，從攬收先秦老莊典籍為始，經長期的宗教活動，其間吸收消化兩漢以來的方術、數術、讖緯，乃至佛典，形成浩繁且多樣的各式典籍。

故宮典藏的道教典籍以元明時期居多，展覽區分為「根本道經」、「道典精槧」、「帝王與道」及「養生延壽」單元。「根本道經」展出院藏道經的註解珍本；「道典精槧」展出種類、數量豐富的道教經典；「帝王與道」呈現帝王與道教的互動。

「養生延壽」則展出道教醫學獨特的天人感應、形氣神等理論體系，以及辟穀、服食、祝由、符水、咒禁等治療方法和煉丹、導引、存思等養生觀念。其中蒐集輯錄歷代醫籍並徵集民間驗方和醫家獻方彙編而成的「大德重校聖濟總錄」，其「符禁門」有諸多禁瘟疫與除百病之符，呈現道教特殊的以符治病法。

策展人之一、書畫文獻處助理研究員劉世珣指出，道教治療疾病與養生延壽良方，對古人饒富意義，對現今社會也深具影響。希望觀眾欣賞道教典籍時，也能體察當代社會的宗教與生命醫療觀，從中領略養生延壽的真諦。

故宮表示，希望此次展覽讓觀眾認識與道教相關的主要典籍，欣賞清宮舊藏道教古籍特色，進而體會古人對於道教的宗教情懷。

「道法自然－道教典籍展」即日起於故宮北部院區104陳列室展出至8月25日。（編輯：張雅淨）1130305