囍宴音樂劇 百老匯阿拉丁男主角梁厚泰主演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北11日電）名導李安電影「囍宴」（The Wedding Banquet）全新改編音樂劇5月將在台灣首演，且首度邀請曾在百老匯音樂劇「阿拉丁」（Aladdin）飾演男主角的美國百老匯明星梁厚泰主演。

梁厚泰（Telly Leung）歌唱實力及演技頂尖，曾參與7部百老匯製作的知名音樂劇，迪士尼音樂劇「阿拉丁」是他的代表作之一﹔除音樂劇演員身分，他同時也在美國執導新音樂劇作品，近期更參與演出Netflix「唐人街戰士」（Warrior）。

「囍宴」音樂劇改編自李安1993年上映的奧斯卡最佳外語片入圍電影，由華文音樂劇公司出品製作、文化內容策進院聯合出品，今天舉行正式售票記者會。

華文音樂劇董事長暨執行長郭柏毅致詞表示，「囍宴」音樂劇是台灣首例與美國百老匯創作團隊直接合作的原創製作，從核心創作端到表演群，雙方皆密切交流，將是一個具有國際水平、同時能充分感受到跨文化交織共融的作品。

郭柏毅表示，過去台灣音樂劇在創作產製環節上大多自我摸索，但事實上在百老匯，音樂劇有非常專業且完整的創作及產業鏈；透過與國際人才合作，不僅能夠提升音樂劇的創作質量，也能夠直接學習到成熟市場的產業環節，同時更將市場打開，讓作品擁有能夠走向國際的能量，開拓長遠發展性。

總製作人之一楊呈偉（Welly Yang）表示，他雖然曾將自己在美國創作的音樂劇帶到台灣演出，但始終沒有與台灣本地人才合作的機會。透過這次全新製作，串聯台灣及美國的音樂劇人才，不僅跨國交流文化藝術，更期待能帶領台灣優秀的音樂劇人才站上國際舞台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「囍宴」音樂劇故事架構沿襲電影原作，但在改編上，音樂劇將故事背景設定為現代，並全新打造近30首包含電子音樂等流行曲風的歌曲，舞台場景視覺更融合東西方傳統與當代，甚至還將紐約夜店搬上舞台，整齣戲散發摩登時髦感，以新時代視角全新演繹李安經典鉅作。

「囍宴」音樂劇5月24日起將在台北表演藝術中心首演，9月移師至高雄衛武營國家藝文中心演出，票券明天中午12時啟售。（編輯：張雅淨）1130311