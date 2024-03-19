魯賓美術館20週年展 蔡佳葳展望當代喜馬拉雅藝術

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（中央社記者王寶兒台北19日電）美國紐約魯賓美術館將於10月關閉紐約現址，並轉型為無牆美術館，最後1檔轉型前大展「重新想像：喜馬拉雅藝術的現在」，台灣藝術家蔡佳葳以作品「兩界」及「五空行母系列」應邀參展。

魯賓美術館（The Rubin Museum of Art）於2004年開館，是紐約中小型美術館，並以協助民眾認識喜馬拉雅區域歷史和文化藝術著名。在邁入20週年之際，推出「重新想像：喜馬拉雅藝術的現在」大展（Reimagine: Himalayan Art Now）關注全球化議題。

在「重新想像」大展中，蔡佳葳與國際其他31名藝術家們融合傳統與當代，透過與美術館藏品的對話，重塑傳統喜馬拉雅藝術的主題、符號和敘事。展出當代作品共50件，其中23件為全新委託創作，另與館方既有的48件喜馬拉雅藝術藏品共同展出。

蔡佳葳今天透過新聞稿表示，2件參展作品都是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間在台北創作。在這段沉澱且專心創作的時間，她體悟到佛經中所說，最重要的時刻就是「當下」。

「兩界」（The Womb & The Diamond）是由1000多塊玻璃和鏡子組成的大型裝置，靈感來自蔡佳葳在日本高野山看到的藏傳佛教真言宗曼陀羅（mandala）圖形，兩界指的是「金剛界」與「胎藏界」，分別以鑽石代表父性不可毀滅的力量，以及母胎形玻璃所代表的女性力量。

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「五空行母系列」（Five Sky Dancers Series）則使用從中亞傳到東亞的礦物石料繪製，每個漩渦圖形內可見藏文咒語，以紅、綠、藍、黃、黑5色呈現五方佛，並代表不同的情緒與智慧，向密宗中代表女性能量的5名智慧空行母致敬。

蔡佳葳認為，台灣的藏傳佛教持續傳承、未被中斷，與未曾歷經西方殖民的尼泊爾及不丹有共同特點，對藝術的思考方式相似。佛教藝術不只是歷史文物，而是一直與日常生活有所關聯，此次受邀參展，她深刻感受到新創作品對宗教藝術生活化的重要。（編輯：張雅淨）1130319