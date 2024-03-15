紐約魯賓美術館告別展 蔡佳葳展現台灣美學

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）紐約魯賓美術館以收藏喜馬拉雅藝術品聞名，開館20年後將熄燈。台灣藝術家蔡佳葳應邀參與告別展，以受藏傳佛教朝聖之旅啟發的創作，展現兼具當代與傳統的美學。

魯賓美術館（Rubin Museum of Art）將於15日推出「重新想像：喜馬拉雅藝術的現在」（Reimagine: Himalayan Art Now），蔡佳葳以「兩界」及「五空行母系列」作品參展，與其他30多位國際當代藝術家一同呈現喜馬拉雅藝術豐富的文化輪廓。

蔡佳葳今天接受中央社訪問時說，喜馬拉雅藝術主要源於佛教，現今尼泊爾、不丹等國沒有被西方殖民過，藝術思考與傳承有別於歐美國家。而台灣沒有如中國歷經文化大革命，得以一脈相承沿襲數百年來的佛法影響，保留許多藏傳佛教元素，十分難得。

「兩界」是融合吹玻璃、鏡面及鑽石的裝置藝術，受蔡佳葳多年前在日本高野山朝聖時所見曼陀羅（mandala）圖像啟發，有如一座宮殿地圖。檯面左右分為「金剛界」與「胎藏界」，探討混亂與秩序，置於中心的鑽石代表父系力量的不可毀滅性。

「五空行母系列」以硃砂、孔雀石、石青等礦物顏料作畫，分為紅、綠、藍色，分別代表不同佛土、情緒及智慧，漩渦圖像中可見以藏文寫的咒語。原畫有5件作品，因空間有限只展出3件。

蔡佳葳約7年前赴中國甘肅省敦煌市參觀，對佛教歷史及如何從印度透過絲路、海洋等路線傳到東亞產生興趣，激勵她到更多地方朝聖。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，她專心在台北工作室創作，炮製這些2021年首度展出的作品。

對普羅大眾而言，喜馬拉雅藝術可能有些遙遠。但蔡佳葳認為，這些藝術品與日常生活的距離其實沒有想像中遠。

她說：「這些傳承可以生活化，到現在還是跟生活有關係。譬如5個佛土講不同情緒，怎麼轉化情緒，就跟日常生活有關，不只是博物館的歷史文物。」

43歲的蔡佳葳生於台北，曾赴美國、法國深造，創作探討地理、社會和精神性，關注人與自然，並思考文化信仰、精神性與無常之間的複雜關係。

蔡佳葳與2004年成立的魯賓美術館頗有淵源。2002年大學畢業後，她在紐約藝文機構西藏之家（Tibet House）擔任義工，協助處理文獻。當時魯賓美術館尚未開幕，部分藏品就在西藏之家。魯賓美術館成立後，蔡佳葳時常參觀，並與館方多次合作。

「重新想像：喜馬拉雅藝術的現在」是魯賓美術館20週年大展，包含繪畫、雕刻、影音、裝置及表演等形式，新舊作品交融，將展至10月6日。展覽結束後，魯賓美術館將關閉現址，轉型為側重藏品外借、巡迴展覽的現代「無牆美術館」。

身為告別展一分子，蔡佳葳惋惜魯賓美術館6個多月後就要謝幕。

蔡佳葳說，魯賓美術館是喜馬拉雅地區藝術家在西方曝光的重要平台，他們的祖國較少被西方殖民，詮釋藝術的方式更需要被看見。館方多年來成功以當代藝術作品讓歷史文物「活起來」，辦到只有少數歷史博物館能成就的事，閉館十分可惜，希望未來能在更多地方繼續發展。（編輯：陳慧萍）1130315