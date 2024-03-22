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新北多元文化節 用音樂舞蹈展現緬甸、印度文化

2024/3/22 19:17
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（中央社記者楊侃儒新北22日電）新北市文化局今天表示，2024新北市多元文化節以音樂舞蹈為主軸，串聯緬甸、印度文化，30日板橋435藝文特區登場，並有市集、表演、講座、小旅行，帶領民眾認識不同文化。

文化局透過新聞稿表示，樂舞是文化體現，音樂旋律、節奏與舞動的姿態，蘊含了一個族群的生活型態與價值觀，並透過舞蹈、音樂、美食、體驗激發大眾對多元族群與文化風土的好奇心。

文化局藝文推廣科長蔡美治接受中央社記者電訪時表示，30日在板橋435藝文特區有各國舞蹈表演，現場會教民眾跳搖擺舞、印度舞。當天也有「島遊市集」，集結中東小物、美食及印尼、印度多元服裝體驗。

蔡美治說，4月21日在中和華新街有緬甸新年浴佛活動，以祈福、傳統歌舞表演慶祝緬甸新年；4月27日在汐止夢想社區有印度文化推廣活動，以印度西孟加拉邦文化為主題，演出印度傳統舞蹈。

文化局表示，活動期間推出6場文化小旅行，路線有山林、海線、都會區，帶領民眾走訪新北市，23日中午12時開放報名，相關活動可上文化局官網查詢。（編輯：林恕暉）1130312

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