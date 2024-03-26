在小蔣日記裡找真愛軌跡 黃秀錦揭密強人內心世界

（中央社記者邱祖胤台北26日電）「兩蔣日記」公開多年，但關於兩人生命故事仍有許多謎團待解，資深媒體人黃秀錦親赴美國 ，完成「在蔣經國日記找到真愛軌跡」一書，今天舉行新書發表會。

黃秀錦表示，去年農曆年間她到加州史丹佛大學胡佛檔案館，閉關閱讀「兩蔣日記」，這次集中閱讀1939年至1942年「小蔣日記」，尤其1939年這一年蔣經國攜家帶眷赴贛南準備大展抱負，這是他從蘇聯返國初試啼聲第一站，這段時間也是他回國後發生驚濤駭浪的婚外情時期。

黃秀錦發現前總統蔣經國在日記裡果然清楚留下和妻子蔣方良的真愛軌跡，也清楚記錄他的家庭遭到婚外情嚴重衝擊。此時蔣經國和蔣方良感情由濃轉淡，甚至衝突不斷；章亞若則逐漸居於上風，贏得蔣經國的關愛，蔣深深為章著迷。

黃秀錦在書序中提到，蔣經國對蔣方良的愛是純真善良的，對章亞若的情則是熱烈、刻骨銘心的，蔣經國他多情多感易流淚，婚姻愛情都是跟著感覺走，「如果不是日記揭密，後人很難了解這位權傾一時的國家領袖，也有這樣情感顛顛簸簸，真情流露的篇章。當然到台灣之後的風花雪月、遊龍戲鳳，又是外一章。」

至於眾所關心「章亞若之子」一事，黃秀錦在書序中提到，1942年3月章亞若剛生雙胞胎，蔣經國即有一趟重慶之行，黃秀錦猜是蔣經國要向父親蔣介石稟報同時徵得支持，但是日記卻完全沒有提到這件事，「極有可能蔣介石的看法是寫在大量失蹤的頁面裡」。

黃秀錦指出，「小蔣日記」裡有許多疑似人為的缺頁，包括章亞若猝逝前後的日記，看來缺頁是心境的轉折，失蹤（Pages missing）也是有意義的消失了。

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黃秀錦也提到，日記再度提到孿生子是1954年，這時蔣經國竟開宗明義說，孿生子不是他的，而是好友王繼春的，蔣經國在日記中寫道：「他（繼春）在生時曾與章姓女相識，未婚而生孿子，當在桂林生產時，余曾代為在醫院作保人，後來竟有人誤傳此孿子為余所出。」

黃秀錦為文化大學藝術研究所碩士、台灣大學EMBA商學碩士，歷任自立晚報、中國時報記者，時報出版公司編輯部經理、行銷部總監，公共電視行銷部經理，東森電視業務總部總監，著有「祖師爺的女兒：孫翠鳳的故事」等書。（編輯：張雅淨）1130326