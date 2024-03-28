國台交攜手作家楊照 講座音樂會聚焦七重奏演出

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）國立台灣交響樂團攜手作家楊照，推出室內樂講座音樂會，介紹包括克羅采、史波爾、聖桑與史特拉汶斯基等4名作曲家精彩的七重奏作品，由國台交音樂家現場演出。

擔任策劃、講解的楊照表示，這個系列要演出的七重奏樂曲，編制上包含了管樂、弦樂、甚至加上鋼琴，「這會讓聽眾在欣賞時，不像弦樂或管樂重奏較為單一的音色，重點在於表現出不同樂器的獨特性，這4首七重奏作品，正好可以讓大家一窺作曲家們深厚的實力。」

楊照表示，每一場講座音樂會將會介紹一首七重奏作品，四首編制都不盡相同，歡迎大家4場都能欣賞。楊照表示，克羅采的「降Ｅ大調七重奏」總共有6個樂章，這首樂曲沒有鋼琴，採用弦樂及管樂，而弦樂家族都到齊了，可以感受弦樂在這首樂曲的分量。

史波爾的「Ａ小調七重奏」選擇音質相對有特色的7種樂器，展示他在音樂上的野心。聖桑「為鋼琴、小號及弦樂」所寫的「七重奏」以一枝獨秀的小號搭配弦樂及鋼琴，組合有趣。史特拉汶斯基創作的「七重奏」由單簧管、低音管、法國號、小、中、大提琴與鋼琴的組合，讓後人津津樂道。

根據國台交今天發布的新聞資料，藉由編制更為複雜的室內樂形式，七重奏可同時間聽到管、弦樂甚至鋼琴等多樣樂器間更豐富的融合與交錯，一窺作曲家在不同種類樂器間巧妙施展的創意魔法。

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國台交團長劉玄詠表示，很多樂迷朋友都很喜歡講座音樂會系列，每場音樂會透過楊照解說樂曲內涵，加上國台交音樂家們動人的現場演出，往往在告一段落之後，觀眾也會非常熱情踴躍與舞台上的夥伴對談，從探討音樂、研究歷史到推敲作曲技法等等，這是一般音樂會難得一見的氣氛。

國台交講座音樂會系列「神奇的7」第一場將推出作曲家克羅采的「降Ｅ大調大七重奏」，音樂家包括小提琴首席謝佩殷、中提琴何真薾、大提琴劉孟蓁、低音提琴吳昇耀、法國號盧怡婷、單簧管莊凱圍以及低音管歐易欣。5月4日將在台中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：陳政偉）1130328