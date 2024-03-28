國寶北管藝師莊進才紀念專書 完整論述生命史

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）傳藝中心台灣音樂館出版「漢陽吹虎-北管守護人莊進才的曲藝人生」專書發表會，從學藝歷程、演出生涯、技藝傳習與文化傳承等各個面向完整論述，紀念這名國寶級北管全能藝師。

根據台灣音樂館今天發布的新聞資料，莊進才從小跟隨父親在戲班學習，精通北管吹、拉、彈、打各種樂器，戲曲前輩讚揚為「八隻交椅坐透透」。除了技藝精湛之外，莊進才長年致力提攜後輩，作育英才無數，對北管戲曲的傳承有著巨大的貢獻，曾榮獲國家文藝獎、教育部民族藝術薪傳獎等多項殊榮。

莊進才在民國77年創辦「漢陽北管劇團」，不僅活躍於各地的演出舞台，更致力傳承北管戲曲，該團於民國98年獲國家指定登錄為重要傳統藝術保存團體，現為台灣少數職業北管劇團之一。

傳藝中心副主任鄒求強表示，台灣音樂館曾於民國97年推出「北管藝人-莊進才生命史紀錄暨曲牌採集錄音計畫」，透過莊老師的生命史紀錄及有聲資料的蒐集，為台灣北管音樂的初學者或研究者提供第一手資料。莊進才民國110年逝世，為持續記錄其完整生命史，特別出版這本專書。

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書中補述莊進才自民國98年後至離世前約13年間的生命歷程，也選錄已採集北管曲牌計12曲片段，並完成訪談影片製作，希望呈現莊進才傳承北管戲曲及提攜後輩不遺餘力的精神。

今天發表會中，莊進才的弟子也是知名民謠演唱家陳明章回憶他拜師的往事，陳明章很記得莊進才說的：「你不一定要照我的，可以有所創新。」這句話對他的音樂創作之路，影響深遠。（編輯：陳政偉）1130328