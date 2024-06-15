文資園區地景「光的河流」 再現綠川串連城市人文

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）文化部文化資產園區入口文化地景「光的河流」今天揭幕，重現昔日綠川河道，隨著陽光起落，走在昔日河道上，感受不同年代的光影變化，展現台中城市歷史變遷與豐富人文。

文化部文化資產園區今天在廣場舉辦入口意象作品「光的河流」揭幕儀式。6米高的「光的河流」以不銹鋼材料製成，呈現水流動樣貌，聳立在水面上，中間橫過一條走道，上面刻印多個年代時間點，搭配陽光起落，可感受不同年代的光影變化。

啟用典禮上，邀請布袋戲人間國寶藝師陳錫煌、音樂創作人陳明章、奧地利表演團隊演出，陳錫煌操弄戲偶演繹人與城市序曲，他穿越「光的河流」進入城市更迭的時空意象。音樂創作人陳明章與奧地利表演藝術團隊合作演出，傳統與現代交流，新舊交融激盪出嶄新藝文氛圍。

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文化資產局表示，南台中的發展隨著河川整治推進，昔日綠川本流經文化資產園區所在地，日治時代因「市區改正」將河川改道，而文化資產園區位於綠川古道匯集處，乘載豐富的文化資產與城市記憶，藝術家顏名宏創作「光的河流」，引從過去綠川古道走進文化資產園區，民眾感受河流與城市人文間的聯繫。

文化資產局提到，民眾可走進「光的河流」，走道上刻印的年代點，可感受每日陽光起落時，不同年代所帶來的光影變化，綠色原點玻璃帷幕下，更保留舊酒廠時期的地基基礎，與對應園區內的舊酒廠的建築空間，感受新舊交融的氛圍。（編輯：郭諭儒）1130615